La Selección Azteca busca mantener la hegemonía ante El Salvador

La Selección Mexicana es líder en las Eliminatorias de CONCACAF rumbo a Qatar 2022 con 11 puntos, producto de 3 victorias y dos empates. Sin embargo este miércoles se enfrentará de visitante a su similar de El Salvador, en el Estadio de Cuscatlán.

Un compromiso lleno de hostilidad deportiva por parte de los centroamericanos, sin embargo para los dirigidos por Gerardo Martino este tipo de compromisos se deben enfrentar con personalidad y jugando como lo han hecho durante el Octagonal.

Intentaremos ganar el partido

“Fundamentalmente tenemos que intentar hacer lo que hicimos hoy, el hecho de ser visitante, probablemente cambie las situaciones, tratar de salir a buscar los partidos como siempre lo hemos hecho lo único que tenemos presupuestado es el partido siguiente, no vamos más allá de El Salvador porque es lo que nos ocupa y lo que tenemos dentro de tres días intentaremos preparar bien ese partido y ganarlo”, aseguro Gerardo Martino tras la victoria sobre Honduras.

Bajas en la Selección



El conjunto mexicano tendrá algunas bajas de cara al partido ante “La Selecta”, por lo cual el timonel azteca tendrá que hacer algunas modificaciones.

“En el caso de Jorge (Sánchez) está descartado del partido con El Salvador y de confirmarse esto no va a hacer el viaje, César (Montes) hoy tuvo su segunda amarilla que no puede jugar no va a hacer el viaje”, agrego el seleccionador azteca.

Análisis del partido ante Honduras



Finalmente, El Tata hizo un análisis del partido ante Honduras, siendo contundente al asegurar que aunque hayan ganado, se tuvieron muchas oportunidades de gol que no fueron concretadas y eso al final se ve reflejado en el marcador.

“Ya con el partido terminado, te digo que fue favorable si vemos con buenos ojos el volumen del juego que tuvo el equipo y tantas situaciones de gol creadas, tengo que decirte a lo largo el primer tiempo es esto de sentir que dejamos vivos al rival cuando podíamos haber terminado el partido en esos primeros 45 minutos, el control de partido que tuvimos”, puntualizó Martino.