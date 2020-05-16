  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
BUNDESLIGA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Dortmund golea en estadio vacío

Borussia Dortmund regresa con victoria ante Schalke

Por: Azteca Deportes

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

POOL/REUTERS | Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

/
Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

POOL/REUTERS | Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04

Borussia Dortmund vs Schalke 04
Borussia Dortmund vs Schalke 04
Borussia Dortmund vs Schalke 04
Borussia Dortmund vs Schalke 04
Borussia Dortmund vs Schalke 04
Borussia Dortmund vs Schalke 04
Borussia Dortmund vs Schalke 04