Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Dortmund golea en estadio vacío
Borussia Dortmund regresa con victoria ante Schalke
Borussia Dortmund vs Schalke 04
POOL/REUTERS | Borussia Dortmund vs Schalke 04
Borussia Dortmund vs Schalke 04
Borussia Dortmund vs Schalke 04
Borussia Dortmund vs Schalke 04
Borussia Dortmund vs Schalke 04
Borussia Dortmund vs Schalke 04
Borussia Dortmund vs Schalke 04
POOL/REUTERS | Borussia Dortmund vs Schalke 04
Borussia Dortmund vs Schalke 04
Borussia Dortmund vs Schalke 04
Borussia Dortmund vs Schalke 04
Borussia Dortmund vs Schalke 04
Borussia Dortmund vs Schalke 04