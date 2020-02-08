Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Leverkusen vence al Dortmund en dos minutos
Bayer Leverkusen gana en casa ante Borussia
Leverkusen vs Dortmund | Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund
Leverkusen vs Dortmund | Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund - BayArena, Leverkusen, Germany - February 8, 2020 Borussia Dortmund’s Emre Can in action with Bayer Leverkusen’s Sven Bender REUTERS/Leon Kuegeler DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video
Reuters | Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund
Leverkusen vs Dortmund | Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund - BayArena, Leverkusen, Germany - February 8, 2020 Borussia Dortmund’s Emre Can celebrates scoring their second goal with Jadon Sancho REUTERS/Leon Kuegeler DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video
Leverkusen vs Dortmund | Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund - BayArena, Leverkusen, Germany - February 8, 2020 Bayer Leverkusen’s Kevin Volland scores their first goal REUTERS/Leon Kuegeler DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video
Leverkusen vs Dortmund | Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund - BayArena, Leverkusen, Germany - February 8, 2020 General view of a Bayer Leverkusen tifo inside the stadium before the match REUTERS/Leon Kuegeler DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video
Leverkusen vs Dortmund | Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund
Leverkusen vs Dortmund | Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund - BayArena, Leverkusen, Germany - February 8, 2020 Borussia Dortmund’s Emre Can in action with Bayer Leverkusen’s Sven Bender REUTERS/Leon Kuegeler DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video
Reuters | Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund
Leverkusen vs Dortmund | Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund - BayArena, Leverkusen, Germany - February 8, 2020 Borussia Dortmund’s Emre Can celebrates scoring their second goal with Jadon Sancho REUTERS/Leon Kuegeler DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video
Leverkusen vs Dortmund | Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund - BayArena, Leverkusen, Germany - February 8, 2020 Bayer Leverkusen’s Kevin Volland scores their first goal REUTERS/Leon Kuegeler DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video
Leverkusen vs Dortmund | Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund - BayArena, Leverkusen, Germany - February 8, 2020 General view of a Bayer Leverkusen tifo inside the stadium before the match REUTERS/Leon Kuegeler DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video