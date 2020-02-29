  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
BUNDESLIGA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Victorias del Dortmund y Bayern Munich

Dortmund y Bayern Munich sacan los tres puntos en esta jornada.

Por: Azteca Deportes

Bayern Munich y Dortmund ganan sus partidos y siguen en la lucha del líderato

Reuters | Bundesliga: Jornada 24

Bayern Munich y Dortmund ganan sus partidos y siguen en la lucha del líderato

Reuters | Bundesliga: Jornada 24

Bayern Munich y Dortmund ganan sus partidos y siguen en la lucha del líderato

Reuters | Bundesliga: Jornada 24

Bayern Munich y Dortmund ganan sus partidos y siguen en la lucha del líderato

Reuters | Bundesliga: Jornada 24

Bayern Munich y Dortmund ganan sus partidos y siguen en la lucha del líderato

Reuters | Bundesliga: Jornada 24

Bayern Munich y Dortmund ganan sus partidos y siguen en la lucha del líderato

Reuters | Bundesliga: Jornada 24

/
Bayern Munich y Dortmund ganan sus partidos y siguen en la lucha del líderato

Reuters | Bundesliga: Jornada 24

Bayern Munich y Dortmund ganan sus partidos y siguen en la lucha del líderato

Reuters | Bundesliga: Jornada 24

Bayern Munich y Dortmund ganan sus partidos y siguen en la lucha del líderato

Reuters | Bundesliga: Jornada 24

Bayern Munich y Dortmund ganan sus partidos y siguen en la lucha del líderato

Reuters | Bundesliga: Jornada 24

Bayern Munich y Dortmund ganan sus partidos y siguen en la lucha del líderato

Reuters | Bundesliga: Jornada 24

Bayern Munich y Dortmund ganan sus partidos y siguen en la lucha del líderato

Reuters | Bundesliga: Jornada 24

Bayern Munich y Dortmund ganan sus partidos y siguen en la lucha del líderato
Bayern Munich y Dortmund ganan sus partidos y siguen en la lucha del líderato
Bayern Munich y Dortmund ganan sus partidos y siguen en la lucha del líderato
Bayern Munich y Dortmund ganan sus partidos y siguen en la lucha del líderato
Bayern Munich y Dortmund ganan sus partidos y siguen en la lucha del líderato
Bayern Munich y Dortmund ganan sus partidos y siguen en la lucha del líderato