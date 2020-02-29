Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Victorias del Dortmund y Bayern Munich
Dortmund y Bayern Munich sacan los tres puntos en esta jornada.
Reuters | Bundesliga: Jornada 24
Reuters | Bundesliga: Jornada 24
Reuters | Bundesliga: Jornada 24
Reuters | Bundesliga: Jornada 24
Reuters | Bundesliga: Jornada 24
Reuters | Bundesliga: Jornada 24
Reuters | Bundesliga: Jornada 24
Reuters | Bundesliga: Jornada 24
Reuters | Bundesliga: Jornada 24
Reuters | Bundesliga: Jornada 24
Reuters | Bundesliga: Jornada 24
Reuters | Bundesliga: Jornada 24