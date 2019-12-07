Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Bayern Munich cae en tiempo de compensación
Borussia Mönchengladbach asegura el liderado de la Bundesliga
Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich