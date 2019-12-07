  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
BUNDESLIGA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Bayern Munich cae en tiempo de compensación

Borussia Mönchengladbach asegura el liderado de la Bundesliga

Por: Azteca Deportes

Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

/
Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Getty Images | Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich

Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich
Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich