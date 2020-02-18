Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
¡Doblete de Haaland, victoria del Dortmund!
Borussia Dortmund doblega 2-1 al PSG en partido de ida de octavos de Champions
Reuters | Borussia Dortmund vs PSG
Reuters | Borussia Dortmund vs PSG
Reuters | Borussia Dortmund vs PSG
Reuters | Borussia Dortmund vs PSG
Reuters | Borussia Dortmund vs PSG
Reuters | Borussia Dortmund vs PSG
Reuters | Borussia Dortmund vs PSG
Reuters | Borussia Dortmund vs PSG
Reuters | Borussia Dortmund vs PSG
Reuters | Borussia Dortmund vs PSG
Reuters | Borussia Dortmund vs PSG
Reuters | Borussia Dortmund vs PSG
Reuters | Borussia Dortmund vs PSG
Reuters | Borussia Dortmund vs PSG