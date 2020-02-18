  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

¡Doblete de Haaland, victoria del Dortmund!

Borussia Dortmund doblega 2-1 al PSG en partido de ida de octavos de Champions

Por: Azteca Deportes

Borussia Dortmund vs PSG

Reuters | Borussia Dortmund vs PSG

Borussia Dortmund vs PSG

Reuters | Borussia Dortmund vs PSG

Borussia Dortmund vs PSG

Reuters | Borussia Dortmund vs PSG

Borussia Dortmund vs PSG

Reuters | Borussia Dortmund vs PSG

Borussia Dortmund vs PSG

Reuters | Borussia Dortmund vs PSG

Borussia Dortmund vs PSG

Reuters | Borussia Dortmund vs PSG

Borussia Dortmund vs PSG

Reuters | Borussia Dortmund vs PSG

/
Borussia Dortmund vs PSG

Reuters | Borussia Dortmund vs PSG

Borussia Dortmund vs PSG

Reuters | Borussia Dortmund vs PSG

Borussia Dortmund vs PSG

Reuters | Borussia Dortmund vs PSG

Borussia Dortmund vs PSG

Reuters | Borussia Dortmund vs PSG

Borussia Dortmund vs PSG

Reuters | Borussia Dortmund vs PSG

Borussia Dortmund vs PSG

Reuters | Borussia Dortmund vs PSG

Borussia Dortmund vs PSG

Reuters | Borussia Dortmund vs PSG

Borussia Dortmund vs PSG
Borussia Dortmund vs PSG
Borussia Dortmund vs PSG
Borussia Dortmund vs PSG
Borussia Dortmund vs PSG
Borussia Dortmund vs PSG
Borussia Dortmund vs PSG