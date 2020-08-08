El golazo de Messi ante el Napoli. ¡De otro mundo!

Barcelona, España.- ¡Tremendo lo de la ‘Pulga’! Lionel Messi volvió a recuperar su habilidad, y tras una serie de dribles realmente espectaculares, definió para marcar el segundo gol del Barcelona ante el Napoli en los octavos de final de la Champions League.

Con este tanto, los blaugranas están cerca de clasificarse a los cuartos de final.

Por si fuera poco, con este gol, Messi rompió un nuevo récord y superó a Cristiano Ronaldo al convertirse en el jugador que le ha anotado a más equipos en la Champions League.

¡Imparable!