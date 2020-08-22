Neymar se concentra cantando ‘Cielito Lindo’

El delantero del Paris Saint Germain, Neymar Jr., luce tranquilo de cara a la final de la Copa de Europa en contra del Bayern Munich, y se grabó entonando la famosa canción mexicana, ‘Cielito Lindo, para deleitar a sus fans.

Este domingo, el PSG buscará conquistar su primera Champions League en el Estadio da Luz, cuando se mida al Bayern, que jugará su undécima final de este torneo.