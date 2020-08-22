Neymar se concentra cantando ‘Cielito Lindo’
Un día antes de la final de la Champions League, el brasileño se grabó entonando la canción mexicana.
El delantero del Paris Saint Germain, Neymar Jr., luce tranquilo de cara a la final de la Copa de Europa en contra del Bayern Munich, y se grabó entonando la famosa canción mexicana, ‘Cielito Lindo, para deleitar a sus fans.
Este domingo, el PSG buscará conquistar su primera Champions League en el Estadio da Luz, cuando se mida al Bayern, que jugará su undécima final de este torneo.