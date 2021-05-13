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Los CRACKS que han pasado por el Borussia Dortmund en años recientes | FOTOS
En los últimos 10 años, el Borussia Dortmund ha tenido a increíbles jugadores nivel top que han terminado por irse a otros equipos de Europa. ¿Los recordabas a todos?
Recordamos a varios cracks que jugaron con el Borussia Dortmund en los últimos años y que eventualment se fueron a otros grandes clubes de Europa. ¡Algunos volvieron!
1. Robert Lewandowski
Jugador del Borussia entre 2010–2014. Desde 2014 es delantero del Bayern Munich.
2. Christian Pulisic
Jugador del Borussia entre 2015-2019. En 2019 se fue al Chelsea de Inglaterra.
3. İlkay Gündoğan
Jugador del Borussia entre 2011-2016. Ese año se fue al Manchester City de Inglaterra.
4. Ousmane Dembélé
Estuvo en el Borussia solamente la temporada 2016-2017 y ese año firmó con el Barcelona.
5. Pierre-Emerick Aubameyang
Delantero del Borussia de 2013 a 2018. Ese año se fue al Arsenal de la Premier League.
6. Mario Götze
Canterano del Borussia con dos etapas en el club. 2009-2013 y 2016-2020. Jugó en el Bayern Munich y el PSV.
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7. Mats Hummels
Primera etapa en 2008–2016 y segunda desde 2019 al presente. Jugó también en el Bayern Munich, sus únicos dos clubes.
8. Henrikh Mkhitaryan
Estuvo con los alemanes de 2013–2016 y después se fue al Manchester United.
9. Nuri Şahin
Canterano del equipo que tuvo dos etapas. Se fue al Real Madrid y volvió, en 2018 salió del club.
10. Ivan Perišić
De 2011 a 2013 con el equipo. Después estuvo en el Inter, Bayern Munich y más.
11. Shinji Kagawa
Tuvo dos etapas con los alemanes, entre ambas jugó en el Manchester United.
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