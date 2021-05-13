Los CRACKS que han pasado por el Borussia Dortmund en años recientes | FOTOS

Recordamos a varios cracks que jugaron con el Borussia Dortmund en los últimos años y que eventualment se fueron a otros grandes clubes de Europa. ¡Algunos volvieron!

1. Robert Lewandowski

Jugador del Borussia entre 2010–2014. Desde 2014 es delantero del Bayern Munich.

2. Christian Pulisic

Jugador del Borussia entre 2015-2019. En 2019 se fue al Chelsea de Inglaterra.

3. İlkay Gündoğan

Jugador del Borussia entre 2011-2016. Ese año se fue al Manchester City de Inglaterra.

4. Ousmane Dembélé

Estuvo en el Borussia solamente la temporada 2016-2017 y ese año firmó con el Barcelona.

5. Pierre-Emerick Aubameyang

Delantero del Borussia de 2013 a 2018. Ese año se fue al Arsenal de la Premier League.

6. Mario Götze

Canterano del Borussia con dos etapas en el club. 2009-2013 y 2016-2020. Jugó en el Bayern Munich y el PSV.

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7. Mats Hummels

Primera etapa en 2008–2016 y segunda desde 2019 al presente. Jugó también en el Bayern Munich, sus únicos dos clubes.

8. Henrikh Mkhitaryan

Estuvo con los alemanes de 2013–2016 y después se fue al Manchester United.

9. Nuri Şahin

Canterano del equipo que tuvo dos etapas. Se fue al Real Madrid y volvió, en 2018 salió del club.

10. Ivan Perišić

De 2011 a 2013 con el equipo. Después estuvo en el Inter, Bayern Munich y más.

11. Shinji Kagawa

Tuvo dos etapas con los alemanes, entre ambas jugó en el Manchester United.

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