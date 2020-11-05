¡Napoli logra su segunda victoria en la Europa League!

Ciudad de México.- El conjunto napolitano obtuvo una importante victoria el día de hoy en su visita al Rijeka en Corcia.

El equipo dirigido por Gennaro Gattuso, sorpresivamente, se vio abajo en el marcador a los 13 minutos del encuentro tras una gran anotación de Robert Muric quien disparó de primera hacia el poste izquierdo y venció a Alex Meret.

Con este triunfo, Chucky Lozano y el Napoli suman su segunda victoria en la presente Europa League y se coloca en el segundo lugar del Grupo F.

Los italianos reaccionaron ante el gol de los locales y en el miuto 43 Diego Demme se encargó de mandar la pelota al fondo de la red tras un centro de Dries Mertens y emparejar el partido.

Napoli continuó buscando el gol que los pusiera en ventaja durante toda la segunda parte pero no pudieron ser tan peligrosos en sus embates a la puerta croata, sin embargo, la fortuna los acompañó y, luego de un centro de Mario Rui, Filip Braut no pudo rechazar marcando así en propia puerta.

Chucky Lozano ingresó para darle frescura al ataque Gli Azzurri minutos después del 1-2, el mexicano tuvo una discreta participación que se quedó en una aproximación a puerta que no pudo definir tras un desvío defensivo.