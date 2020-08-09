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Fútbol

PREVIA: Manchester United vs. Copenhague FC

Los ‘Reds Devils’ marchan como el equipo más goleador de la Europa League con 23 tantos.

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|@FCKobenhavn

Escrito por: Emilio Espinosa

Manchester United regresa a la actividad este lunes a las 2 pm (CDMX) por un boleto a la semifinal de la UEFA Europa League. Su rival, el modesto Copenhague FC de Dinamarca que por primera vez en la historia se clasificó a los cuartos de final del campeonato europeo.

El cuadro inglés avanzó a este encuentro, tras vencer en la ronda de octavos de final al LASK Linz de Austria por marcador de 2-1 en el juego de ida y dejar un contundente marcador global de 7-1. Por lo que aspira a ser el amplio favorito en avanzar a la antesala del torneo europeo.

EL jugador portugues Bruno Fernandes marcha como el goleador del equipo con seis anotaciones y la clasificación está depositada en sus pies. El encuentro entre Manchester United vs. Copenhague FC solo se jugará a un partido en El Estadio Rhein Energie de la ciudad de Colonia en Alemania.

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|@ManUtd

El ganador de esta fase enfrentará al vencedor entre Sevilla vs. Wolverhamtpon de Raúl Jiménez.

Posible alineación Manchester United:

Romero; Dalot, Maguire, Bailly, Williams; McTominay, Fred; Pogba, Bruno Fernandes, Martial; Rashford

Bajas: Jones (lesión tobillo)

Posible alineación Copenhagen:

Johansson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Stage, Zeca; Pep Biel, Wind, Falk; Kaufmann

Out: Santos (suspendido), Fischer (lesión ingle)

Emilio Espinosa, sígueme en EmilioCE_

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