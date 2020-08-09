PREVIA: Manchester United vs. Copenhague FC
Los ‘Reds Devils’ marchan como el equipo más goleador de la Europa League con 23 tantos.
Manchester United regresa a la actividad este lunes a las 2 pm (CDMX) por un boleto a la semifinal de la UEFA Europa League. Su rival, el modesto Copenhague FC de Dinamarca que por primera vez en la historia se clasificó a los cuartos de final del campeonato europeo.
El cuadro inglés avanzó a este encuentro, tras vencer en la ronda de octavos de final al LASK Linz de Austria por marcador de 2-1 en el juego de ida y dejar un contundente marcador global de 7-1. Por lo que aspira a ser el amplio favorito en avanzar a la antesala del torneo europeo.
🗣️ Ole: "Empezamos la temporada sabiendo que podíamos llegar lejos en esta Europa League, dándoles chances a los juveniles".— Manchester United (@ManUtd_Es) August 9, 2020
"Todo se trata de mantenernos unidos y darles oportunidades a los jugadores".#MUFC #UEL pic.twitter.com/JIJf5bMuIF
EL jugador portugues Bruno Fernandes marcha como el goleador del equipo con seis anotaciones y la clasificación está depositada en sus pies. El encuentro entre Manchester United vs. Copenhague FC solo se jugará a un partido en El Estadio Rhein Energie de la ciudad de Colonia en Alemania.
El ganador de esta fase enfrentará al vencedor entre Sevilla vs. Wolverhamtpon de Raúl Jiménez.
Posible alineación Manchester United:
Romero; Dalot, Maguire, Bailly, Williams; McTominay, Fred; Pogba, Bruno Fernandes, Martial; Rashford
Bajas: Jones (lesión tobillo)
Posible alineación Copenhagen:
Johansson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Stage, Zeca; Pep Biel, Wind, Falk; Kaufmann
Out: Santos (suspendido), Fischer (lesión ingle)
Emilio Espinosa, sígueme en EmilioCE_