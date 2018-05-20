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Andrés Iniesta, sus momentos en el FC Barcelona
‘El Manchego’ le dijo adiós al FC Barcelona y te mostramos algunas postales del jugador con la camiseta del club catalán
El gol al Chelsea en la UEFA Champions League, uno de los momentos más dramáticos que vivió en el FC Barcelona
Ni la penumbra pudo opacar la magia de Don Andrés
Festejando un título; pudo haber sido cualquiera de los 32 de ganó con el FC Barcelona
Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images | Loa zapatos mágicos. Iniesta deslumbró al mundo creando obras de arte con sus botines
Don Andrés enfrentó a equipos mexicanos en diferentes oportunidades; aquí, enfrentando al ‘Pipino’ Cuevas
También le tocó ir a la banca, pero solo para descansar
Andrés Iniesta ganó muchos premios individuales, pero el Balón de Oro siempre se le negó
El propio Zinedine Zidane tuvo que usar todo tipo de acciones para detener a Iniesta
En un entrenamiento, relajado y disfrutando el momento de ser Andrés Iniesta
David Ramos/Getty Images | Andrés se despidió del FC Barcelona como debe ser, por la puerta grande y en lo más alto
El gol al Chelsea en la UEFA Champions League, uno de los momentos más dramáticos que vivió en el FC Barcelona
Ni la penumbra pudo opacar la magia de Don Andrés
Festejando un título; pudo haber sido cualquiera de los 32 de ganó con el FC Barcelona
Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images | Loa zapatos mágicos. Iniesta deslumbró al mundo creando obras de arte con sus botines
Don Andrés enfrentó a equipos mexicanos en diferentes oportunidades; aquí, enfrentando al ‘Pipino’ Cuevas
También le tocó ir a la banca, pero solo para descansar
Andrés Iniesta ganó muchos premios individuales, pero el Balón de Oro siempre se le negó
El propio Zinedine Zidane tuvo que usar todo tipo de acciones para detener a Iniesta
En un entrenamiento, relajado y disfrutando el momento de ser Andrés Iniesta
David Ramos/Getty Images | Andrés se despidió del FC Barcelona como debe ser, por la puerta grande y en lo más alto