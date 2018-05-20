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Andrés Iniesta, sus momentos en el FC Barcelona

‘El Manchego’ le dijo adiós al FC Barcelona y te mostramos algunas postales del jugador con la camiseta del club catalán

Por: Azteca Deportes

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El gol al Chelsea en la UEFA Champions League, uno de los momentos más dramáticos que vivió en el FC Barcelona

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Ni la penumbra pudo opacar la magia de Don Andrés

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Festejando un título; pudo haber sido cualquiera de los 32 de ganó con el FC Barcelona

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Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images | Loa zapatos mágicos. Iniesta deslumbró al mundo creando obras de arte con sus botines

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Don Andrés enfrentó a equipos mexicanos en diferentes oportunidades; aquí, enfrentando al ‘Pipino’ Cuevas

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También le tocó ir a la banca, pero solo para descansar

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Andrés Iniesta ganó muchos premios individuales, pero el Balón de Oro siempre se le negó

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El propio Zinedine Zidane tuvo que usar todo tipo de acciones para detener a Iniesta

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En un entrenamiento, relajado y disfrutando el momento de ser Andrés Iniesta

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David Ramos/Getty Images | Andrés se despidió del FC Barcelona como debe ser, por la puerta grande y en lo más alto

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El gol al Chelsea en la UEFA Champions League, uno de los momentos más dramáticos que vivió en el FC Barcelona

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Ni la penumbra pudo opacar la magia de Don Andrés

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Festejando un título; pudo haber sido cualquiera de los 32 de ganó con el FC Barcelona

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Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images | Loa zapatos mágicos. Iniesta deslumbró al mundo creando obras de arte con sus botines

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Don Andrés enfrentó a equipos mexicanos en diferentes oportunidades; aquí, enfrentando al ‘Pipino’ Cuevas

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También le tocó ir a la banca, pero solo para descansar

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Andrés Iniesta ganó muchos premios individuales, pero el Balón de Oro siempre se le negó

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El propio Zinedine Zidane tuvo que usar todo tipo de acciones para detener a Iniesta

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En un entrenamiento, relajado y disfrutando el momento de ser Andrés Iniesta

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David Ramos/Getty Images | Andrés se despidió del FC Barcelona como debe ser, por la puerta grande y en lo más alto

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