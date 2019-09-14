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"Chucky" es titular en triunfo del Napoli

Hirving Lozano es títular y tiene un buen encuentro ante Sampdoria

Por: Azteca Deportes

Napoli vs Sampdoria

REUTERS | Napoli vs Sampdoria

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Getty Images | Napoli vs Sampdoria

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