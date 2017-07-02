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Copa Confederaciones | Chile vs Alemania

Checa las mejores imágenes de la gran final de la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017.

Por: Azteca Deportes

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Alemania

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Chile

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Jean Beausejour

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Arturo Vidal

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Arturo Vidal

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Gol de Alemania

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Alexis Sánchez

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Eduardo Vargas

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Pablo Hernández

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Gary Medel

KAL|1_75o4vev4

¡Alemania Campeón!

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Alemania

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Chile

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Jean Beausejour

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Arturo Vidal

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Arturo Vidal

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Gol de Alemania

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Alexis Sánchez

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Eduardo Vargas

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Pablo Hernández

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Gary Medel

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¡Alemania Campeón!

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