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Copa Confederaciones | Chile vs Alemania
Checa las mejores imágenes de la gran final de la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017.
Alemania
Chile
Jean Beausejour
Arturo Vidal
Arturo Vidal
Gol de Alemania
Alexis Sánchez
Eduardo Vargas
Pablo Hernández
Gary Medel
¡Alemania Campeón!
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Chile
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Arturo Vidal
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Alexis Sánchez
Eduardo Vargas
Pablo Hernández
Gary Medel
¡Alemania Campeón!