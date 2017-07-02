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Copa Confederaciones | Color Chile vs Alemania
Así se vivió en las tribunas la gran final de la Copa Confederaciones. ¡Checa éstas imágenes espectaculares!
Aficionado en la final de Confederaciones
Ronaldo con la copa
Bandera chilena
Ceremonia de la gran final
Mascota de la Copa Mundial FIFA Rusia 2018
Vestimentas pintorescas inundaron la final de la Copa Confederaciones
Color | Chile vs Alemania
Color | Chile vs Alemania
Mascota Rusia 2018
Aficionado en la final de Confederaciones
Ronaldo con la copa
Bandera chilena
Ceremonia de la gran final
Mascota de la Copa Mundial FIFA Rusia 2018
Vestimentas pintorescas inundaron la final de la Copa Confederaciones
Color | Chile vs Alemania
Color | Chile vs Alemania
Mascota Rusia 2018