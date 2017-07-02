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Copa Confederaciones | Color Chile vs Alemania

Así se vivió en las tribunas la gran final de la Copa Confederaciones. ¡Checa éstas imágenes espectaculares!

Por: Azteca Deportes

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Aficionado en la final de Confederaciones

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Ronaldo con la copa

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Bandera chilena

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Ceremonia de la gran final

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Mascota de la Copa Mundial FIFA Rusia 2018

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Vestimentas pintorescas inundaron la final de la Copa Confederaciones

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Color | Chile vs Alemania

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Color | Chile vs Alemania

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Mascota Rusia 2018

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Aficionado en la final de Confederaciones

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Ronaldo con la copa

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Bandera chilena

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Ceremonia de la gran final

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Mascota de la Copa Mundial FIFA Rusia 2018

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Vestimentas pintorescas inundaron la final de la Copa Confederaciones

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Color | Chile vs Alemania

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Color | Chile vs Alemania

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Mascota Rusia 2018

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