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Copa Confederaciones | Portugal vs México
#Galería La Selección Azteca cierra su participación en la Copa Confederaciones
‘Chicharito’ originó la jugada del gol
Gelson intentando un disparo en el área de México
México y Portugal definieron el tercer lugar de la Copa Confederaciones
Layún neutralizó a Nani en el partido por el tercer lugar
Rafa Márquez titularizó por la Selección Azteca
Andre Silva no concretó un tiro penal en el primer tiempo
Andrés Guardado regresó a la alineación después de la suspensión de un partido por doble tarjeta amarilla
‘Memo’ Ochoa, nuevamente factor por la Selección Azteca
Carlos Vela, de lo mejor de la Selección Azteca en la Copa Confederaciones
‘Chicharito’ originó la jugada del gol
Gelson intentando un disparo en el área de México
México y Portugal definieron el tercer lugar de la Copa Confederaciones
Layún neutralizó a Nani en el partido por el tercer lugar
Rafa Márquez titularizó por la Selección Azteca
Andre Silva no concretó un tiro penal en el primer tiempo
Andrés Guardado regresó a la alineación después de la suspensión de un partido por doble tarjeta amarilla
‘Memo’ Ochoa, nuevamente factor por la Selección Azteca
Carlos Vela, de lo mejor de la Selección Azteca en la Copa Confederaciones