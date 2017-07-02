  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Copa Confederaciones | Portugal vs México

#Galería La Selección Azteca cierra su participación en la Copa Confederaciones

Por: Azteca Deportes

KAL|1_0yukfc7b

‘Chicharito’ originó la jugada del gol

KAL|1_r77qrdtt

Gelson intentando un disparo en el área de México

KAL|1_qna4dhve

México y Portugal definieron el tercer lugar de la Copa Confederaciones

KAL|1_mgo0ylfi

Layún neutralizó a Nani en el partido por el tercer lugar

KAL|1_t29nq1dt

Rafa Márquez titularizó por la Selección Azteca

KAL|1_8hdam99l

Andre Silva no concretó un tiro penal en el primer tiempo

KAL|1_ycg4t6n5

Andrés Guardado regresó a la alineación después de la suspensión de un partido por doble tarjeta amarilla

KAL|1_63kcghif

‘Memo’ Ochoa, nuevamente factor por la Selección Azteca

KAL|1_mgi0zzkd

Carlos Vela, de lo mejor de la Selección Azteca en la Copa Confederaciones

/
KAL|1_0yukfc7b

‘Chicharito’ originó la jugada del gol

KAL|1_r77qrdtt

Gelson intentando un disparo en el área de México

KAL|1_qna4dhve

México y Portugal definieron el tercer lugar de la Copa Confederaciones

KAL|1_mgo0ylfi

Layún neutralizó a Nani en el partido por el tercer lugar

KAL|1_t29nq1dt

Rafa Márquez titularizó por la Selección Azteca

KAL|1_8hdam99l

Andre Silva no concretó un tiro penal en el primer tiempo

KAL|1_ycg4t6n5

Andrés Guardado regresó a la alineación después de la suspensión de un partido por doble tarjeta amarilla

KAL|1_63kcghif

‘Memo’ Ochoa, nuevamente factor por la Selección Azteca

KAL|1_mgi0zzkd

Carlos Vela, de lo mejor de la Selección Azteca en la Copa Confederaciones

KAL|1_0yukfc7b
KAL|1_r77qrdtt
KAL|1_qna4dhve
KAL|1_mgo0ylfi
KAL|1_t29nq1dt
KAL|1_8hdam99l
KAL|1_ycg4t6n5
KAL|1_63kcghif
KAL|1_mgi0zzkd