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Directores Técnicos | Campeones del Mundo
#Galería Conoce a los entrenadores que se han coronado en los mundiales
Alberto Supicci fue el primer Director Técnico en ganar una Copa del Mundo en toda la historia (Uruguay 1930)
Vittorio Pozzo consiguió el bicampeonato tras conseguir los títulos en 1934 y 1938
El uruguayo Juan Fontana fue parte del histórico ‘Maracanazo’
Sepp Herberger consiguió el título con Alemania Federal en Suiza 1954
Vicente Feola fue el primer técnico brasileño en ganar un mundial
Aymoré Moreira se coronó con Brasil en Chile 1962
Sir Alf Ramsey consiguió ganar la Copa con Inglaterra en su país (1966)
Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images | El ‘Lobo’ Zagallo se coronó con los cariocas en México 70'
Helmut Schön hizo a Alemania bicampeona jugando como local en el 74'.
César Menotti se coronó en Argentina 78' con la albiceleste por primera vez en su historia
Enzo Bearzot le dio su tercer campeonato a Italia tras casi 45 años
Carlos Bilardo dirigió a la histórica Argentina que se consagró en México 86'
Lutz Bongarts/Bongarts/Getty Images | Franz Beckenbauer también logró levantar la Copa del Mundo como entrenador en Italia 90'
Carlos Alberto Parreira fue campeón en EUA 94 con Brasil
Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images | Aimé Jacquet le dio su primera Copa del Mundo a Francia en el 98'
Shaun Botterill/Getty Images | Marcelo Lippi fue campeón del mundo con Italia en Alemania 2006
Michael Steele/Getty Images | Vicente del Bosque le dio la primera corona mundial a la Selección Española en Sudáfrica 2010
Laurence Griffiths/Getty Images | Joachim Löw fue el último DT en coronarse; esto ocurrió en Brasil 2014 con Alemania
Alberto Supicci fue el primer Director Técnico en ganar una Copa del Mundo en toda la historia (Uruguay 1930)
Vittorio Pozzo consiguió el bicampeonato tras conseguir los títulos en 1934 y 1938
El uruguayo Juan Fontana fue parte del histórico ‘Maracanazo’
Sepp Herberger consiguió el título con Alemania Federal en Suiza 1954
Vicente Feola fue el primer técnico brasileño en ganar un mundial
Aymoré Moreira se coronó con Brasil en Chile 1962
Sir Alf Ramsey consiguió ganar la Copa con Inglaterra en su país (1966)
Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images | El ‘Lobo’ Zagallo se coronó con los cariocas en México 70'
Helmut Schön hizo a Alemania bicampeona jugando como local en el 74'.
César Menotti se coronó en Argentina 78' con la albiceleste por primera vez en su historia
Enzo Bearzot le dio su tercer campeonato a Italia tras casi 45 años
Carlos Bilardo dirigió a la histórica Argentina que se consagró en México 86'
Lutz Bongarts/Bongarts/Getty Images | Franz Beckenbauer también logró levantar la Copa del Mundo como entrenador en Italia 90'
Carlos Alberto Parreira fue campeón en EUA 94 con Brasil
Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images | Aimé Jacquet le dio su primera Copa del Mundo a Francia en el 98'
Shaun Botterill/Getty Images | Marcelo Lippi fue campeón del mundo con Italia en Alemania 2006
Michael Steele/Getty Images | Vicente del Bosque le dio la primera corona mundial a la Selección Española en Sudáfrica 2010
Laurence Griffiths/Getty Images | Joachim Löw fue el último DT en coronarse; esto ocurrió en Brasil 2014 con Alemania