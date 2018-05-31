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Directores Técnicos | Campeones del Mundo

#Galería Conoce a los entrenadores que se han coronado en los mundiales

Por: Azteca Deportes

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Alberto Supicci fue el primer Director Técnico en ganar una Copa del Mundo en toda la historia (Uruguay 1930)

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Vittorio Pozzo consiguió el bicampeonato tras conseguir los títulos en 1934 y 1938

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El uruguayo Juan Fontana fue parte del histórico ‘Maracanazo’

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Sepp Herberger consiguió el título con Alemania Federal en Suiza 1954

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Vicente Feola fue el primer técnico brasileño en ganar un mundial

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Aymoré Moreira se coronó con Brasil en Chile 1962

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Sir Alf Ramsey consiguió ganar la Copa con Inglaterra en su país (1966)

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Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images | El ‘Lobo’ Zagallo se coronó con los cariocas en México 70'

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Helmut Schön hizo a Alemania bicampeona jugando como local en el 74'.

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César Menotti se coronó en Argentina 78' con la albiceleste por primera vez en su historia

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Enzo Bearzot le dio su tercer campeonato a Italia tras casi 45 años

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Carlos Bilardo dirigió a la histórica Argentina que se consagró en México 86'

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Lutz Bongarts/Bongarts/Getty Images | Franz Beckenbauer también logró levantar la Copa del Mundo como entrenador en Italia 90'

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Carlos Alberto Parreira fue campeón en EUA 94 con Brasil

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Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images | Aimé Jacquet le dio su primera Copa del Mundo a Francia en el 98'

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Shaun Botterill/Getty Images | Marcelo Lippi fue campeón del mundo con Italia en Alemania 2006

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Michael Steele/Getty Images | Vicente del Bosque le dio la primera corona mundial a la Selección Española en Sudáfrica 2010

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Laurence Griffiths/Getty Images | Joachim Löw fue el último DT en coronarse; esto ocurrió en Brasil 2014 con Alemania

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Alberto Supicci fue el primer Director Técnico en ganar una Copa del Mundo en toda la historia (Uruguay 1930)

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Vittorio Pozzo consiguió el bicampeonato tras conseguir los títulos en 1934 y 1938

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El uruguayo Juan Fontana fue parte del histórico ‘Maracanazo’

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Sepp Herberger consiguió el título con Alemania Federal en Suiza 1954

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Vicente Feola fue el primer técnico brasileño en ganar un mundial

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Aymoré Moreira se coronó con Brasil en Chile 1962

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Sir Alf Ramsey consiguió ganar la Copa con Inglaterra en su país (1966)

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Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images | El ‘Lobo’ Zagallo se coronó con los cariocas en México 70'

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Helmut Schön hizo a Alemania bicampeona jugando como local en el 74'.

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César Menotti se coronó en Argentina 78' con la albiceleste por primera vez en su historia

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Enzo Bearzot le dio su tercer campeonato a Italia tras casi 45 años

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Carlos Bilardo dirigió a la histórica Argentina que se consagró en México 86'

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Lutz Bongarts/Bongarts/Getty Images | Franz Beckenbauer también logró levantar la Copa del Mundo como entrenador en Italia 90'

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Carlos Alberto Parreira fue campeón en EUA 94 con Brasil

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Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images | Aimé Jacquet le dio su primera Copa del Mundo a Francia en el 98'

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Shaun Botterill/Getty Images | Marcelo Lippi fue campeón del mundo con Italia en Alemania 2006

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Michael Steele/Getty Images | Vicente del Bosque le dio la primera corona mundial a la Selección Española en Sudáfrica 2010

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Laurence Griffiths/Getty Images | Joachim Löw fue el último DT en coronarse; esto ocurrió en Brasil 2014 con Alemania

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