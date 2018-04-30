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El desfile de los campeones
El cuadro catalán salió a las calles tras conquistar el trofeo de LaLiga para celebrarlo junto a su afición
David Ramos/Getty Images | El cuadro catalán salió a las calles tras conquistar el trofeo de LaLiga para celebrarlo junto a su afición
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