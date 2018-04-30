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El desfile de los campeones

El cuadro catalán salió a las calles tras conquistar el trofeo de LaLiga para celebrarlo junto a su afición

Por: Azteca Deportes

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David Ramos/Getty Images | El cuadro catalán salió a las calles tras conquistar el trofeo de LaLiga para celebrarlo junto a su afición

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David Ramos/Getty Images | El cuadro catalán salió a las calles tras conquistar el trofeo de LaLiga para celebrarlo junto a su afición

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David Ramos/Getty Images | El cuadro catalán salió a las calles tras conquistar el trofeo de LaLiga para celebrarlo junto a su afición

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David Ramos/Getty Images | El cuadro catalán salió a las calles tras conquistar el trofeo de LaLiga para celebrarlo junto a su afición

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David Ramos/Getty Images | El cuadro catalán salió a las calles tras conquistar el trofeo de LaLiga para celebrarlo junto a su afición

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David Ramos/Getty Images | El cuadro catalán salió a las calles tras conquistar el trofeo de LaLiga para celebrarlo junto a su afición

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David Ramos/Getty Images | El cuadro catalán salió a las calles tras conquistar el trofeo de LaLiga para celebrarlo junto a su afición

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David Ramos/Getty Images | El cuadro catalán salió a las calles tras conquistar el trofeo de LaLiga para celebrarlo junto a su afición

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David Ramos/Getty Images | El cuadro catalán salió a las calles tras conquistar el trofeo de LaLiga para celebrarlo junto a su afición

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David Ramos/Getty Images | El cuadro catalán salió a las calles tras conquistar el trofeo de LaLiga para celebrarlo junto a su afición

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