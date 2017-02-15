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El trofeo de la Champions League en Azteca

La copa más codiciada de Europa pasó por las intalaciones de TV Azteca antes de llegar a las manos del campeón

Por: Azteca Deportes

KAL|1_j89ba5cv

El trofeo más codiciado en Europa visitó nuestras intalaciones

KAL|1_r3d4fwao

El trofeo más codiciado en Europa visitó nuestras intalaciones

KAL|1_dxfz4edg

El trofeo más codiciado en Europa visitó nuestras intalaciones

KAL|1_kwox12v0

El trofeo más codiciado en Europa visitó nuestras intalaciones

KAL|1_ezfgdsqz

El trofeo más codiciado en Europa visitó nuestras intalaciones

KAL|1_os65kt1z

El trofeo más codiciado en Europa visitó nuestras intalaciones

KAL|1_dg6s0v20

El trofeo más codiciado en Europa visitó nuestras intalaciones

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KAL|1_j89ba5cv

El trofeo más codiciado en Europa visitó nuestras intalaciones

KAL|1_r3d4fwao

El trofeo más codiciado en Europa visitó nuestras intalaciones

KAL|1_dxfz4edg

El trofeo más codiciado en Europa visitó nuestras intalaciones

KAL|1_kwox12v0

El trofeo más codiciado en Europa visitó nuestras intalaciones

KAL|1_ezfgdsqz

El trofeo más codiciado en Europa visitó nuestras intalaciones

KAL|1_os65kt1z

El trofeo más codiciado en Europa visitó nuestras intalaciones

KAL|1_dg6s0v20

El trofeo más codiciado en Europa visitó nuestras intalaciones

KAL|1_j89ba5cv
KAL|1_r3d4fwao
KAL|1_dxfz4edg
KAL|1_kwox12v0
KAL|1_ezfgdsqz
KAL|1_os65kt1z
KAL|1_dg6s0v20