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Final UEFA Champions League | Primer Tiempo

Así se viven los momentos de la primera mitad de la gran final entre el Real Madrid y el Liverpool FC

Por: Azteca Deportes

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HANNAH MCKAY/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_7woeoy8q

PHIL NOBLE/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_ri7ce6m3

HANNAH MCKAY/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_oyqt2f5v

ANDREW BOYERS/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_8crwbecr

ANDREW BOYERS/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_fmjhdhdk

ANDREW YATES/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_36cn5qqr

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_o4ajqg9m

GLEB GARANICH/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_a0v6yp1s

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_4gbw3vco

ANDREW BOYERS/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_bz5mow25

ANDREW BOYERS/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

/
KAL|0_ec4oqjb2

HANNAH MCKAY/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_7woeoy8q

PHIL NOBLE/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_ri7ce6m3

HANNAH MCKAY/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_oyqt2f5v

ANDREW BOYERS/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_8crwbecr

ANDREW BOYERS/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_fmjhdhdk

ANDREW YATES/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_36cn5qqr

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_o4ajqg9m

GLEB GARANICH/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_a0v6yp1s

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_4gbw3vco

ANDREW BOYERS/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_bz5mow25

ANDREW BOYERS/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_ec4oqjb2
KAL|0_7woeoy8q
KAL|0_ri7ce6m3
KAL|0_oyqt2f5v
KAL|0_8crwbecr
KAL|0_fmjhdhdk
KAL|0_36cn5qqr
KAL|0_o4ajqg9m
KAL|0_a0v6yp1s
KAL|0_4gbw3vco
KAL|0_bz5mow25