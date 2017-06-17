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Galería | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda, Copa Confederaciones

#Galería Las bellezas en el encuentro entre Rusia vs Nueva Zelanda

Por: Azteca Deportes

KAL|1_rwtpiddl

Dean Mouhtaropoulos/Getty Images | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_uku6dv97

Francois Nel/Getty Images | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_97aqvcxp

Dean Mouhtaropoulos/Getty Images | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_3r7abitl

CARL RECINE/REUTERS | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_j50x1i0t

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda

/
KAL|1_rwtpiddl

Dean Mouhtaropoulos/Getty Images | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_uku6dv97

Francois Nel/Getty Images | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_97aqvcxp

Dean Mouhtaropoulos/Getty Images | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_3r7abitl

CARL RECINE/REUTERS | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_j50x1i0t

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda

KAL|1_rwtpiddl
KAL|1_uku6dv97
KAL|1_97aqvcxp
KAL|1_3r7abitl
KAL|1_j50x1i0t