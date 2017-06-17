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Galería | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda, Copa Confederaciones
#Galería Las bellezas en el encuentro entre Rusia vs Nueva Zelanda
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda
Francois Nel/Getty Images | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda
CARL RECINE/REUTERS | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda
Francois Nel/Getty Images | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda
CARL RECINE/REUTERS | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Belleza Rusia vs Nueva Zelanda