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Galería | Chile vs Camerún
#Galería Chile venció 2-0 a Camerún en su debut en la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017.
Eduardo Vargas
Arturo Vidal
Gol de Arturo Vidal
Selección de Camerún
Edson Puch
Selección de Chile
Gol de Chile
Arturo Vidal
Selección de Camerún
Gary Medel
Eduardo Vargas
Arturo Vidal
Gol de Arturo Vidal
Selección de Camerún
Edson Puch
Selección de Chile
Gol de Chile
Arturo Vidal
Selección de Camerún
Gary Medel