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Galería | Color Final de la Champions League

Las mejores imágenes del previo entre Juventus vs Real Madrid

Por: Azteca Deportes

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David Ramos/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Rebecca Naden/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Rebecca Naden/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Michael Regan/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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David Ramos/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Michael Regan/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Laurence Griffiths/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Rebecca Naden/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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GIORGIO PEROTTINO/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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David Ramos/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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David Ramos/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Rebecca Naden/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Rebecca Naden/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Michael Regan/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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David Ramos/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Michael Regan/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Laurence Griffiths/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Rebecca Naden/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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GIORGIO PEROTTINO/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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David Ramos/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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