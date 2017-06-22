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Galería Copa Confederaciones | Color Alemania vs Chile
#Galería Imágenes del color del partido entre Alemania y Chile
Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images | Color Alemania vs Chile
Francois Nel/Bongarts/Getty Images | Color Alemania vs Chile
Ian Walton/Getty Images | Color Alemania vs Chile
Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images | Color Alemania vs Chile
MAXIM SHEMETOV/REUTERS | Color Alemania vs Chile
MAXIM SHEMETOV/REUTERS | Color Alemania vs Chile
DARREN STAPLES/REUTERS | Color Alemania vs Chile
Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images | Color Alemania vs Chile
Francois Nel/Bongarts/Getty Images | Color Alemania vs Chile
Ian Walton/Getty Images | Color Alemania vs Chile
Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images | Color Alemania vs Chile
MAXIM SHEMETOV/REUTERS | Color Alemania vs Chile
MAXIM SHEMETOV/REUTERS | Color Alemania vs Chile
DARREN STAPLES/REUTERS | Color Alemania vs Chile