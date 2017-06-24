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Galería Copa Confederaciones | Nueva Zelanda vs Portugal

#Galería Las mejores imágenes del partido entre Nueva Zelanda y Portugal

Por: Azteca Deportes

KAL|1_txu3mt5i

GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal

KAL|1_l2d64uo3

GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal

KAL|1_dkh7onnb

GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal

KAL|1_hkt4zja9

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal

KAL|1_25crd6hx

GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal

KAL|1_u5ibq785

GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal

KAL|1_o366x6zk

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal

KAL|1_48uw0poc

GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal

/
KAL|1_txu3mt5i

GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal

KAL|1_l2d64uo3

GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal

KAL|1_dkh7onnb

GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal

KAL|1_hkt4zja9

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal

KAL|1_25crd6hx

GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal

KAL|1_u5ibq785

GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal

KAL|1_o366x6zk

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal

KAL|1_48uw0poc

GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal

KAL|1_txu3mt5i
KAL|1_l2d64uo3
KAL|1_dkh7onnb
KAL|1_hkt4zja9
KAL|1_25crd6hx
KAL|1_u5ibq785
KAL|1_o366x6zk
KAL|1_48uw0poc