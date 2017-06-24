Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Galería Copa Confederaciones | Nueva Zelanda vs Portugal
#Galería Las mejores imágenes del partido entre Nueva Zelanda y Portugal
GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal
GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal
GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal
GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal
GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal
GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal
GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal
GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal
GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal
GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal
GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal
GRIGORY DUKOR/REUTERS | Nueva Zelanda vs Portugal