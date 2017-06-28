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Galería Copa Confederaciones | Portugal vs Chile

#Galería Imágenes del encuentro entre Portugal y Chile

Por: Azteca Deportes

KAL|1_giuemftq

CARL RECINE/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_03qvssc6

CARL RECINE/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_0lulv0mm

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_a54tlnx3

MAXIM SHEMETOV/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_0uxj5740

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_or9ska0b

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_f45uhznv

MAXIM SHEMETOV/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_9irq5yds

GRIGORY DUKOR/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_noc8wyoa

CARL RECINE/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_semknibo

DARREN STAPLES/REUTERS | Portugal vs Chile

/
KAL|1_giuemftq

CARL RECINE/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_03qvssc6

CARL RECINE/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_0lulv0mm

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_a54tlnx3

MAXIM SHEMETOV/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_0uxj5740

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_or9ska0b

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_f45uhznv

MAXIM SHEMETOV/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_9irq5yds

GRIGORY DUKOR/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_noc8wyoa

CARL RECINE/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_semknibo

DARREN STAPLES/REUTERS | Portugal vs Chile

KAL|1_giuemftq
KAL|1_03qvssc6
KAL|1_0lulv0mm
KAL|1_a54tlnx3
KAL|1_0uxj5740
KAL|1_or9ska0b
KAL|1_f45uhznv
KAL|1_9irq5yds
KAL|1_noc8wyoa
KAL|1_semknibo