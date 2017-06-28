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Galería Copa Confederaciones | Portugal vs Chile
#Galería Imágenes del encuentro entre Portugal y Chile
CARL RECINE/REUTERS | Portugal vs Chile
CARL RECINE/REUTERS | Portugal vs Chile
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Portugal vs Chile
MAXIM SHEMETOV/REUTERS | Portugal vs Chile
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Portugal vs Chile
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Portugal vs Chile
MAXIM SHEMETOV/REUTERS | Portugal vs Chile
GRIGORY DUKOR/REUTERS | Portugal vs Chile
CARL RECINE/REUTERS | Portugal vs Chile
DARREN STAPLES/REUTERS | Portugal vs Chile
CARL RECINE/REUTERS | Portugal vs Chile
CARL RECINE/REUTERS | Portugal vs Chile
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Portugal vs Chile
MAXIM SHEMETOV/REUTERS | Portugal vs Chile
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Portugal vs Chile
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Portugal vs Chile
MAXIM SHEMETOV/REUTERS | Portugal vs Chile
GRIGORY DUKOR/REUTERS | Portugal vs Chile
CARL RECINE/REUTERS | Portugal vs Chile
DARREN STAPLES/REUTERS | Portugal vs Chile