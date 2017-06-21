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Galería Copa Confederaciones | Rusia vs Portugal

#Galería Las acciones del encuentro de la Copa Confederaciones entre Rusia y Portugal

Por: Azteca Deportes

KAL|1_zfip52tb

Ian Walton/Getty Images | Rusia vs Portugal

KAL|1_77lbgi7s

JOHN SIBLEY/REUTERS | Rusia vs Portugal

KAL|1_09ongq6h

JOHN SIBLEY/REUTERS | Rusia vs Portugal

KAL|1_n8ryftyh

DARREN STAPLES/REUTERS | Rusia vs Portugal

KAL|1_270jyvst

DARREN STAPLES/REUTERS | Rusia vs Portugal

KAL|1_das508sf

Ian Walton/Getty Images | Rusia vs Portugal

KAL|1_zl9v97sa

Ian Walton/Getty Images | Rusia vs Portugal

KAL|1_o0x5cu8t

JOHN SIBLEY/REUTERS | Rusia vs Portugal

KAL|1_osfp0gje

JOHN SIBLEY/REUTERS | Rusia vs Portugal

/
KAL|1_zfip52tb

Ian Walton/Getty Images | Rusia vs Portugal

KAL|1_77lbgi7s

JOHN SIBLEY/REUTERS | Rusia vs Portugal

KAL|1_09ongq6h

JOHN SIBLEY/REUTERS | Rusia vs Portugal

KAL|1_n8ryftyh

DARREN STAPLES/REUTERS | Rusia vs Portugal

KAL|1_270jyvst

DARREN STAPLES/REUTERS | Rusia vs Portugal

KAL|1_das508sf

Ian Walton/Getty Images | Rusia vs Portugal

KAL|1_zl9v97sa

Ian Walton/Getty Images | Rusia vs Portugal

KAL|1_o0x5cu8t

JOHN SIBLEY/REUTERS | Rusia vs Portugal

KAL|1_osfp0gje

JOHN SIBLEY/REUTERS | Rusia vs Portugal

KAL|1_zfip52tb
KAL|1_77lbgi7s
KAL|1_09ongq6h
KAL|1_n8ryftyh
KAL|1_270jyvst
KAL|1_das508sf
KAL|1_zl9v97sa
KAL|1_o0x5cu8t
KAL|1_osfp0gje