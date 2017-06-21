Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Galería Copa Confederaciones | Rusia vs Portugal
#Galería Las acciones del encuentro de la Copa Confederaciones entre Rusia y Portugal
Ian Walton/Getty Images | Rusia vs Portugal
JOHN SIBLEY/REUTERS | Rusia vs Portugal
JOHN SIBLEY/REUTERS | Rusia vs Portugal
DARREN STAPLES/REUTERS | Rusia vs Portugal
DARREN STAPLES/REUTERS | Rusia vs Portugal
Ian Walton/Getty Images | Rusia vs Portugal
Ian Walton/Getty Images | Rusia vs Portugal
JOHN SIBLEY/REUTERS | Rusia vs Portugal
JOHN SIBLEY/REUTERS | Rusia vs Portugal
Ian Walton/Getty Images | Rusia vs Portugal
JOHN SIBLEY/REUTERS | Rusia vs Portugal
JOHN SIBLEY/REUTERS | Rusia vs Portugal
DARREN STAPLES/REUTERS | Rusia vs Portugal
DARREN STAPLES/REUTERS | Rusia vs Portugal
Ian Walton/Getty Images | Rusia vs Portugal
Ian Walton/Getty Images | Rusia vs Portugal
JOHN SIBLEY/REUTERS | Rusia vs Portugal
JOHN SIBLEY/REUTERS | Rusia vs Portugal