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Galería | El Color: Alemania vs Australia
#Galería Las gradas del Olimpiyskiy Stadion Fisht se pintaron de blanco, amarillo y verde. ¡Disfruta las mejores imágenes de los aficionados!
Aficionada alemana
Aficionado alemán
Aficionados alemanes
Aficionado australiano
Aficionados rusos
Aficionado australiano
Aficionados alemanes
Aficionados australianos
Aficionado alemán
Aficionada alemana
Aficionado alemán
Aficionados alemanes
Aficionado australiano
Aficionados rusos
Aficionado australiano
Aficionados alemanes
Aficionados australianos
Aficionado alemán