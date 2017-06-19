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Galería | El Color: Alemania vs Australia

#Galería Las gradas del Olimpiyskiy Stadion Fisht se pintaron de blanco, amarillo y verde. ¡Disfruta las mejores imágenes de los aficionados!

Por: Azteca Deportes

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Aficionada alemana

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Aficionado alemán

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Aficionados alemanes

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Aficionado australiano

KAL|1_4m02couv

Aficionados rusos

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Aficionado australiano

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Aficionados alemanes

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Aficionados australianos

KAL|1_fgyqg78i

Aficionado alemán

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Aficionada alemana

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Aficionado alemán

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Aficionados alemanes

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Aficionado australiano

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Aficionados rusos

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Aficionado australiano

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Aficionados alemanes

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Aficionado alemán

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