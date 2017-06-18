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Galería | El Color: Portugal vs México

Aquí las mejores imágenes del partido en la Arena Kazán

Por: Azteca Deportes

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La Selección Azteca debutó contra Portugal en la Copa Confederaciones

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Juan Carlos Osorio a redimirse en la Copa Confederaciones

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Sin duda, los mexicanos son grandes animadores de los eventos de la FIFA

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El analista del Fut Azteca Team conviviendo con Dimas en el Portugal vs México

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La Selección Azteca emprendió la Travesía a Rusia

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El aficionado más fiel de la Selección Azteca presente en la Arena Kazán

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La Selección Azteca debutó contra Portugal en la Copa Confederaciones

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Juan Carlos Osorio a redimirse en la Copa Confederaciones

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Sin duda, los mexicanos son grandes animadores de los eventos de la FIFA

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El analista del Fut Azteca Team conviviendo con Dimas en el Portugal vs México

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El aficionado más fiel de la Selección Azteca presente en la Arena Kazán

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