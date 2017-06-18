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Galería | El Color: Portugal vs México
Aquí las mejores imágenes del partido en la Arena Kazán
La Selección Azteca debutó contra Portugal en la Copa Confederaciones
Juan Carlos Osorio a redimirse en la Copa Confederaciones
Sin duda, los mexicanos son grandes animadores de los eventos de la FIFA
El analista del Fut Azteca Team conviviendo con Dimas en el Portugal vs México
La Selección Azteca emprendió la Travesía a Rusia
El aficionado más fiel de la Selección Azteca presente en la Arena Kazán
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