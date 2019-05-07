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Galería | El 'Milagro' de Anfield: Liverpool tiene su boleto a Madrid
Liverpool defendió la casa ante un Barcelona que no pudo respirar
Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images | Galería | El ‘Milagro’ de Anfield: Liverpool tiene su boleto a Madrid
Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images | Galería | El ‘Milagro’ de Anfield: Liverpool tiene su boleto a Madrid
Alex Livesey - Danehouse/Getty Images | Galería | El ‘Milagro’ de Anfield: Liverpool tiene su boleto a Madrid
Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images | Galería | El ’Milagro’ de Anfield: Liverpool tiene su boleto a Madrid
Shaun Botterill/Getty Images | Galería | El ‘Milagro’ de Anfield: Liverpool tiene su boleto a Madrid
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