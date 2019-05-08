  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Galería | El milagro del Tottenham

Reacciones de los Spurs tras meterse a la final de la Champions

Por: Azteca Deportes

KAL|1_qg6qrvhq

Dan Mullan/Getty Images | Galería | El milagro del Tottenham

KAL|1_rlib693v

Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Galería | El milagro del Tottenham

KAL|1_l9qe4tda

Dan Mullan/Getty Images | Galería | El milagro del Tottenham

KAL|1_nf030ajt

Galería | El milagro del Tottenham

KAL|1_yvf9yc2p

Dan Mullan/Getty Images | Galería | El milagro del Tottenham

KAL|1_pdz8cqb2

Dan Mullan/Getty Images | Galería | El milagro del Tottenham

/
KAL|1_qg6qrvhq

Dan Mullan/Getty Images | Galería | El milagro del Tottenham

KAL|1_rlib693v

Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Galería | El milagro del Tottenham

KAL|1_l9qe4tda

Dan Mullan/Getty Images | Galería | El milagro del Tottenham

KAL|1_nf030ajt

Galería | El milagro del Tottenham

KAL|1_yvf9yc2p

Dan Mullan/Getty Images | Galería | El milagro del Tottenham

KAL|1_pdz8cqb2

Dan Mullan/Getty Images | Galería | El milagro del Tottenham

KAL|1_qg6qrvhq
KAL|1_rlib693v
KAL|1_l9qe4tda
KAL|1_nf030ajt
KAL|1_yvf9yc2p
KAL|1_pdz8cqb2