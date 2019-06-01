Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Galería | Final Tottenham vs Liverpool | Previo
Instantes previos a la final de la Champions League entre Tottenham vs Liverpool
Final Tottenham vs Liverpool
Final Tottenham vs Liverpool
Laurence Griffiths/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool
Matthias Hangst/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool
TOBY MELVILLE/REUTERS | Final Tottenham vs Liverpool
SUSANA VERA/REUTERS | Final Tottenham vs Liverpool
Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool
Michael Regan/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool
Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool
Michael Regan/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool
Final Tottenham vs Liverpool
Final Tottenham vs Liverpool
Laurence Griffiths/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool
Matthias Hangst/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool
TOBY MELVILLE/REUTERS | Final Tottenham vs Liverpool
SUSANA VERA/REUTERS | Final Tottenham vs Liverpool
Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool
Michael Regan/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool
Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool
Michael Regan/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool