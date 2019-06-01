  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Galería | Final Tottenham vs Liverpool | Previo

Instantes previos a la final de la Champions League entre Tottenham vs Liverpool

Por: Azteca Deportes

KAL|1_7va2xmcc

Final Tottenham vs Liverpool

KAL|1_subai2ec

Final Tottenham vs Liverpool

KAL|0_a1vcozge

Laurence Griffiths/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool

KAL|0_ao9t3iwi

Matthias Hangst/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool

KAL|0_g1g9m0z1

TOBY MELVILLE/REUTERS | Final Tottenham vs Liverpool

KAL|0_12jf7zx8

SUSANA VERA/REUTERS | Final Tottenham vs Liverpool

KAL|0_wjqu4bih

Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool

KAL|0_lsrm2mkh

Michael Regan/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool

KAL|0_dqozcmng

Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool

KAL|0_nn4pfvcs

Michael Regan/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool

/
KAL|1_7va2xmcc

Final Tottenham vs Liverpool

KAL|1_subai2ec

Final Tottenham vs Liverpool

KAL|0_a1vcozge

Laurence Griffiths/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool

KAL|0_ao9t3iwi

Matthias Hangst/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool

KAL|0_g1g9m0z1

TOBY MELVILLE/REUTERS | Final Tottenham vs Liverpool

KAL|0_12jf7zx8

SUSANA VERA/REUTERS | Final Tottenham vs Liverpool

KAL|0_wjqu4bih

Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool

KAL|0_lsrm2mkh

Michael Regan/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool

KAL|0_dqozcmng

Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool

KAL|0_nn4pfvcs

Michael Regan/Getty Images | Final Tottenham vs Liverpool

KAL|1_7va2xmcc
KAL|1_subai2ec
KAL|0_a1vcozge
KAL|0_ao9t3iwi
KAL|0_g1g9m0z1
KAL|0_12jf7zx8
KAL|0_wjqu4bih
KAL|0_lsrm2mkh
KAL|0_dqozcmng
KAL|0_nn4pfvcs