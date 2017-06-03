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Galería | La Belleza de la Champions League

Las más bellas en la final de Juventus vs Real Madrid

Por: Azteca Deportes

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Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Rebecca Naden/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Rebecca Naden/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Matthias Hangst/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Matthias Hangst/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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SUSANA VERA/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Carl Recine/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Rebecca Naden/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Rebecca Naden/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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Matthias Hangst/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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Matthias Hangst/Getty Images | Juventus vs Real Madrid

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SUSANA VERA/REUTERS | Juventus vs Real Madrid

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