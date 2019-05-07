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Galería | Liverpool realizó 'el milagro' y Barcelona solo memes

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

Por: Azteca Deportes

KAL|0_k57oux06

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

KAL|0_iwwqfks9

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

KAL|0_jzdsl4bm

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

KAL|0_gau10vky

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

KAL|0_nag20fjl

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

KAL|0_3c7ktnc8

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

KAL|0_l4i9drfd

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

KAL|0_dlm2eeoq

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

KAL|0_u5j3vixf

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

/
KAL|0_k57oux06

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

KAL|0_iwwqfks9

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

KAL|0_jzdsl4bm

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

KAL|0_gau10vky

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

KAL|0_nag20fjl

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

KAL|0_3c7ktnc8

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

KAL|0_l4i9drfd

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

KAL|0_dlm2eeoq

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

KAL|0_u5j3vixf

Por segunda temporada consecutiva en Champions, Barcelona deja ir una ventaja de tres goles

KAL|0_k57oux06
KAL|0_iwwqfks9
KAL|0_jzdsl4bm
KAL|0_gau10vky
KAL|0_nag20fjl
KAL|0_3c7ktnc8
KAL|0_l4i9drfd
KAL|0_dlm2eeoq
KAL|0_u5j3vixf