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Galería | Manchester United vs Inter
El United se llevó la victoria por marcador de 1-0.
Thananuwat Srirasant/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter
Thananuwat Srirasant/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter
Thananuwat Srirasant/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter
SUHAIMI ABDULLAH/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter
Ivan Shum - Clicks Images/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter
Lampson Yip/Clicks Images/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter
Pakawich Damrongkiattisak/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter
Allsport Co./Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter
Thananuwat Srirasant/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter
Thananuwat Srirasant/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter
Thananuwat Srirasant/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter
SUHAIMI ABDULLAH/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter
Ivan Shum - Clicks Images/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter
Lampson Yip/Clicks Images/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter
Pakawich Damrongkiattisak/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter
Allsport Co./Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter