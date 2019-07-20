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Galería | Manchester United vs Inter

El United se llevó la victoria por marcador de 1-0.

Por: Azteca Deportes

KAL|0_s2b1ec8x

Thananuwat Srirasant/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter

KAL|0_gu13b37y

Thananuwat Srirasant/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter

KAL|0_v9zztsc2

Thananuwat Srirasant/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter

KAL|0_hw50sriy

SUHAIMI ABDULLAH/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter

KAL|0_y9th40l0

Ivan Shum - Clicks Images/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter

KAL|0_7xkltz8b

Lampson Yip/Clicks Images/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter

KAL|0_b3pz0gzz

Pakawich Damrongkiattisak/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter

KAL|0_ml5519ca

Allsport Co./Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter

/
KAL|0_s2b1ec8x

Thananuwat Srirasant/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter

KAL|0_gu13b37y

Thananuwat Srirasant/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter

KAL|0_v9zztsc2

Thananuwat Srirasant/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter

KAL|0_hw50sriy

SUHAIMI ABDULLAH/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter

KAL|0_y9th40l0

Ivan Shum - Clicks Images/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter

KAL|0_7xkltz8b

Lampson Yip/Clicks Images/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter

KAL|0_b3pz0gzz

Pakawich Damrongkiattisak/Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter

KAL|0_ml5519ca

Allsport Co./Getty Images | Galería | Manchester United vs Inter

KAL|0_s2b1ec8x
KAL|0_gu13b37y
KAL|0_v9zztsc2
KAL|0_hw50sriy
KAL|0_y9th40l0
KAL|0_7xkltz8b
KAL|0_b3pz0gzz
KAL|0_ml5519ca