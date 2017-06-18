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Galería | Portugal vs México, Copa Confederaciones
La Selección Azteca emprendió su Travesia a Rusia ante Portugal. Aquí las mejores imágenes del partido
El VAR anuló un gol a Portugal por fuera de lugar
Jonathan dos Santos pelea un balón en media cancha contra João Moutinho
Andrés Guardado, el capitán de la Selección Azteca
Cristiano Ronado intentando un tiro libre
Ricardo Quaresma abrió el marcador tras una excelente jugada de CR7
CR7, la sensación de la Copa Confederaciones
Chicharito igualó para la Selección Azteca con un tremendo cabezazo
La Selección Azteca reaccionó por medio de la dupla, Vela-Chicharito
El DT de la Selección Azteca, Juan Carlos Osorio dando indicaciones a sus centrales
El VAR anuló un gol a Portugal por fuera de lugar
Jonathan dos Santos pelea un balón en media cancha contra João Moutinho
Andrés Guardado, el capitán de la Selección Azteca
Cristiano Ronado intentando un tiro libre
Ricardo Quaresma abrió el marcador tras una excelente jugada de CR7
CR7, la sensación de la Copa Confederaciones
Chicharito igualó para la Selección Azteca con un tremendo cabezazo
La Selección Azteca reaccionó por medio de la dupla, Vela-Chicharito
El DT de la Selección Azteca, Juan Carlos Osorio dando indicaciones a sus centrales