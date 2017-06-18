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Galería | Portugal vs México, Copa Confederaciones

La Selección Azteca emprendió su Travesia a Rusia ante Portugal. Aquí las mejores imágenes del partido

Por: Azteca Deportes

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El VAR anuló un gol a Portugal por fuera de lugar

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Jonathan dos Santos pelea un balón en media cancha contra João Moutinho

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Andrés Guardado, el capitán de la Selección Azteca

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Cristiano Ronado intentando un tiro libre

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Ricardo Quaresma abrió el marcador tras una excelente jugada de CR7

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CR7, la sensación de la Copa Confederaciones

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Chicharito igualó para la Selección Azteca con un tremendo cabezazo

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La Selección Azteca reaccionó por medio de la dupla, Vela-Chicharito

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El DT de la Selección Azteca, Juan Carlos Osorio dando indicaciones a sus centrales

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El VAR anuló un gol a Portugal por fuera de lugar

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Jonathan dos Santos pelea un balón en media cancha contra João Moutinho

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Andrés Guardado, el capitán de la Selección Azteca

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Cristiano Ronado intentando un tiro libre

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Ricardo Quaresma abrió el marcador tras una excelente jugada de CR7

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CR7, la sensación de la Copa Confederaciones

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Chicharito igualó para la Selección Azteca con un tremendo cabezazo

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La Selección Azteca reaccionó por medio de la dupla, Vela-Chicharito

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El DT de la Selección Azteca, Juan Carlos Osorio dando indicaciones a sus centrales

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