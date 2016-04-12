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Galeria: Ronaldo vs Wolfsburg

Con tres goles de Cristiano, el Real Madrid se metió a las semifinales de la Champions League

Por: Carlos Gorozpe

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Mike Hewitt/Getty Images | Ronaldo de cabeza empató el marcador global y lleno de esperanza el Santiago Bernabéu

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Mike Hewitt/Getty Images | El tercero y a cobrar, Ronaldo metió al Madrid a semifinales

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Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | La plantilla titular del Madrid ante el Wolfsburg

KAL|0_3f6mwzmi

Mike Hewitt/Getty Images | La afición del Madrid nuevamente comienza a pensar en la Undécima

KAL|0_lzvwihn9

Alex Grimm/Bongarts/Getty Images | La otra cara del segundo gol. Derrotó la marca de dos rivales

KAL|0_q3h0dnop

Mike Hewitt/Getty Images | Los compañeros de Cristiano festejan con él su pase a semifinales

KAL|0_adgeq8cg

Mike Hewitt/Getty Images | Ronaldo y el primer gol, el Madrid tenía vida en el Bernabéu

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KAL|0_eg78v2bu

Mike Hewitt/Getty Images | Ronaldo de cabeza empató el marcador global y lleno de esperanza el Santiago Bernabéu

KAL|0_enlilukn

Mike Hewitt/Getty Images | El tercero y a cobrar, Ronaldo metió al Madrid a semifinales

KAL|0_uv8dv08m

Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | La plantilla titular del Madrid ante el Wolfsburg

KAL|0_3f6mwzmi

Mike Hewitt/Getty Images | La afición del Madrid nuevamente comienza a pensar en la Undécima

KAL|0_lzvwihn9

Alex Grimm/Bongarts/Getty Images | La otra cara del segundo gol. Derrotó la marca de dos rivales

KAL|0_q3h0dnop

Mike Hewitt/Getty Images | Los compañeros de Cristiano festejan con él su pase a semifinales

KAL|0_adgeq8cg

Mike Hewitt/Getty Images | Ronaldo y el primer gol, el Madrid tenía vida en el Bernabéu

KAL|0_eg78v2bu
KAL|0_enlilukn
KAL|0_uv8dv08m
KAL|0_3f6mwzmi
KAL|0_lzvwihn9
KAL|0_q3h0dnop
KAL|0_adgeq8cg