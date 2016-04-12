Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Galeria: Ronaldo vs Wolfsburg
Con tres goles de Cristiano, el Real Madrid se metió a las semifinales de la Champions League
Mike Hewitt/Getty Images | Ronaldo de cabeza empató el marcador global y lleno de esperanza el Santiago Bernabéu
Mike Hewitt/Getty Images | El tercero y a cobrar, Ronaldo metió al Madrid a semifinales
Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | La plantilla titular del Madrid ante el Wolfsburg
Mike Hewitt/Getty Images | La afición del Madrid nuevamente comienza a pensar en la Undécima
Alex Grimm/Bongarts/Getty Images | La otra cara del segundo gol. Derrotó la marca de dos rivales
Mike Hewitt/Getty Images | Los compañeros de Cristiano festejan con él su pase a semifinales
Mike Hewitt/Getty Images | Ronaldo y el primer gol, el Madrid tenía vida en el Bernabéu
Mike Hewitt/Getty Images | Ronaldo de cabeza empató el marcador global y lleno de esperanza el Santiago Bernabéu
Mike Hewitt/Getty Images | El tercero y a cobrar, Ronaldo metió al Madrid a semifinales
Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images | La plantilla titular del Madrid ante el Wolfsburg
Mike Hewitt/Getty Images | La afición del Madrid nuevamente comienza a pensar en la Undécima
Alex Grimm/Bongarts/Getty Images | La otra cara del segundo gol. Derrotó la marca de dos rivales
Mike Hewitt/Getty Images | Los compañeros de Cristiano festejan con él su pase a semifinales
Mike Hewitt/Getty Images | Ronaldo y el primer gol, el Madrid tenía vida en el Bernabéu