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Galería | Suecia 1-0 Canadá | Mundial Femenil Francia 2019
Galería | Suecia 1-0 Canadá | Mundial Femenil Francia 2019
Soccrates Images/Getty Images | Galería | Suecia 1-0 Canadá | Mundial Femenil Francia 2019
Laurence Griffiths/Getty Images | Galería | Suecia 1-0 Canadá | Mundial Femenil Francia 2019
Laurence Griffiths/Getty Images | Galería | Suecia 1-0 Canadá | Mundial Femenil Francia 2019
Richard Heathcote/Getty Images | Galería | Suecia 1-0 Canadá | Mundial Femenil Francia 2019
Soccrates Images/Getty Images | Galería | Suecia 1-0 Canadá | Mundial Femenil Francia 2019
Richard Heathcote/Getty Images | Galería | Suecia 1-0 Canadá | Mundial Femenil Francia 2019
Soccrates Images/Getty Images | Galería | Suecia 1-0 Canadá | Mundial Femenil Francia 2019
Soccrates Images/Getty Images | Galería | Suecia 1-0 Canadá | Mundial Femenil Francia 2019
Laurence Griffiths/Getty Images | Galería | Suecia 1-0 Canadá | Mundial Femenil Francia 2019
Laurence Griffiths/Getty Images | Galería | Suecia 1-0 Canadá | Mundial Femenil Francia 2019
Richard Heathcote/Getty Images | Galería | Suecia 1-0 Canadá | Mundial Femenil Francia 2019
Soccrates Images/Getty Images | Galería | Suecia 1-0 Canadá | Mundial Femenil Francia 2019
Richard Heathcote/Getty Images | Galería | Suecia 1-0 Canadá | Mundial Femenil Francia 2019
Soccrates Images/Getty Images | Galería | Suecia 1-0 Canadá | Mundial Femenil Francia 2019