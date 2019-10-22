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Imágenes de Héctor Herrera ante Bayer Leverkusen
El mexicano Héctor Herrera juega todo el partido con Atlético
Getty images | Héctor Herrera ante Bayer Leverkusen
Getty images | Héctor Herrera ante Bayer Leverkusen
Getty images | Héctor Herrera ante Bayer Leverkusen
Getty images | Héctor Herrera ante Bayer Leverkusen
Getty images | Héctor Herrera ante Bayer Leverkusen
Getty images | Héctor Herrera ante Bayer Leverkusen
Getty images | Héctor Herrera ante Bayer Leverkusen
Getty images | Héctor Herrera ante Bayer Leverkusen
Getty images | Héctor Herrera ante Bayer Leverkusen
Getty images | Héctor Herrera ante Bayer Leverkusen
Getty images | Héctor Herrera ante Bayer Leverkusen
Getty images | Héctor Herrera ante Bayer Leverkusen
Getty images | Héctor Herrera ante Bayer Leverkusen
Getty images | Héctor Herrera ante Bayer Leverkusen