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¡La derrota del Barcelona en imágenes!
Granada se impuso 2-0 al cuadro culé.
Soccrates Images/Getty Images | GRANADA, SPAIN - SEPTEMBER 21: Vadillo of Granada CF Celebrates 2-0 during the La Liga Santander match between Granada v FC Barcelona at the Nuevo Estadio de Los Cármenes on September 21, 2019 in Granada Spain (Photo by Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images)
Soccrates Images/Getty Images | GRANADA, SPAIN - SEPTEMBER 21: Vadillo of Granada CF scores the second goal to make it 2-0 during the La Liga Santander match between Granada v FC Barcelona at the Nuevo Estadio de Los Cármenes on September 21, 2019 in Granada Spain (Photo by Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images)
Soccrates Images/Getty Images | GRANADA, SPAIN - SEPTEMBER 21: Vadillo of Granada CF Celebrates 2-0 during the La Liga Santander match between Granada v FC Barcelona at the Nuevo Estadio de Los Cármenes on September 21, 2019 in Granada Spain (Photo by Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images)
Quality Sport Images/Getty Images | GRANADA, SPAIN - SEPTEMBER 21: Lionel Messi of FC Barcelona reacts during the Liga match between Granada CF and FC Barcelona at Estadio Nuevo Los Cármenes on September 21, 2019 in Granada, Spain. (Photo by Quality Sport Images/Getty Images)
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Soccrates Images/Getty Images | GRANADA, SPAIN - SEPTEMBER 21: (L-R) Antoine Griezmann of FC Barcelona, Yangel Herrera of Granada CF during the La Liga Santander match between Granada v FC Barcelona at the Nuevo Estadio de Los Cármenes on September 21, 2019 in Granada Spain (Photo by Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images)
Quality Sport Images/Getty Images | GRANADA, SPAIN - SEPTEMBER 21: Ernesto Valverde, head coach of FC Barcelona looks on prior to the la Liga match between Granada CF and FC Barcelona on September 21, 2019 in Granada, Spain. (Photo by Quality Sport Images/Getty Images)
Soccrates Images/Getty Images | GRANADA, SPAIN - SEPTEMBER 21: Vadillo of Granada CF Celebrates 2-0 during the La Liga Santander match between Granada v FC Barcelona at the Nuevo Estadio de Los Cármenes on September 21, 2019 in Granada Spain (Photo by Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images)
Soccrates Images/Getty Images | GRANADA, SPAIN - SEPTEMBER 21: Vadillo of Granada CF scores the second goal to make it 2-0 during the La Liga Santander match between Granada v FC Barcelona at the Nuevo Estadio de Los Cármenes on September 21, 2019 in Granada Spain (Photo by Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images)
Soccrates Images/Getty Images | GRANADA, SPAIN - SEPTEMBER 21: Vadillo of Granada CF Celebrates 2-0 during the La Liga Santander match between Granada v FC Barcelona at the Nuevo Estadio de Los Cármenes on September 21, 2019 in Granada Spain (Photo by Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images)
Quality Sport Images/Getty Images | GRANADA, SPAIN - SEPTEMBER 21: Lionel Messi of FC Barcelona reacts during the Liga match between Granada CF and FC Barcelona at Estadio Nuevo Los Cármenes on September 21, 2019 in Granada, Spain. (Photo by Quality Sport Images/Getty Images)
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Soccrates Images/Getty Images | GRANADA, SPAIN - SEPTEMBER 21: (L-R) Antoine Griezmann of FC Barcelona, Yangel Herrera of Granada CF during the La Liga Santander match between Granada v FC Barcelona at the Nuevo Estadio de Los Cármenes on September 21, 2019 in Granada Spain (Photo by Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images)
Quality Sport Images/Getty Images | GRANADA, SPAIN - SEPTEMBER 21: Ernesto Valverde, head coach of FC Barcelona looks on prior to the la Liga match between Granada CF and FC Barcelona on September 21, 2019 in Granada, Spain. (Photo by Quality Sport Images/Getty Images)