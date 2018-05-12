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Momentos y figuras del Hamburgo
El equipo del norte de Alemania, descendió a la segunda división por primera vez en su historia. Checa algunos momentos y futbolistas que pasaron por el equipo teutón
Bongarts/Bongarts/Getty Images | Franz Beckenbauer fue uno de los mejores futbolistas en la historia del equipo, con el que ganó la Bundesliga de 1982
Lutz Bongarts/Bongarts/Getty Images | Kevin Keegan brilló con el Hamburgo y se volvió ídolo en el equipo luego de ganar la Bundesliga de 1979
Bongarts/Bongarts/Getty Images | Manfred Kaltz es el jugador con más partidos en la historia del equipo, con 657, en los que marcó 89 goles
Kati Jurischka/Bongarts/Getty Images | Uwe Seeler ganó un título de liga y fue el máximo goleador de la Bundesliga en la temporada 1963-1964 con 30 anotaciones.
Su máximo logro: la Copa de Europa de 1983 ante la Juventus en el estadio Olímpico de Atenas, Grecia
Lars Baron/Bongarts/Getty Images | En el Volksparkstadion luce el mítico reloj que marca el tiempo del equipo en Primera División. Hoy se detuvo
Alex Grimm/Bongarts/Getty Images | Lo que se veía venir finalmente se consumó. Tras varios años salvándose de milagro, el cuadro norteño perdió la categoría por primera vez en su historia
Felix Magath fue el artífice del máximo título del club: la Copa de Europa de 1983. Hamburgo le ganó 1-0 a Juventus con un gol suto
Bongarts/Bongarts/Getty Images | Franz Beckenbauer fue uno de los mejores futbolistas en la historia del equipo, con el que ganó la Bundesliga de 1982
Lutz Bongarts/Bongarts/Getty Images | Kevin Keegan brilló con el Hamburgo y se volvió ídolo en el equipo luego de ganar la Bundesliga de 1979
Bongarts/Bongarts/Getty Images | Manfred Kaltz es el jugador con más partidos en la historia del equipo, con 657, en los que marcó 89 goles
Kati Jurischka/Bongarts/Getty Images | Uwe Seeler ganó un título de liga y fue el máximo goleador de la Bundesliga en la temporada 1963-1964 con 30 anotaciones.
Su máximo logro: la Copa de Europa de 1983 ante la Juventus en el estadio Olímpico de Atenas, Grecia
Lars Baron/Bongarts/Getty Images | En el Volksparkstadion luce el mítico reloj que marca el tiempo del equipo en Primera División. Hoy se detuvo
Alex Grimm/Bongarts/Getty Images | Lo que se veía venir finalmente se consumó. Tras varios años salvándose de milagro, el cuadro norteño perdió la categoría por primera vez en su historia
Felix Magath fue el artífice del máximo título del club: la Copa de Europa de 1983. Hamburgo le ganó 1-0 a Juventus con un gol suto