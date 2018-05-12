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Momentos y figuras del Hamburgo

El equipo del norte de Alemania, descendió a la segunda división por primera vez en su historia. Checa algunos momentos y futbolistas que pasaron por el equipo teutón

Por: Azteca Deportes

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Bongarts/Bongarts/Getty Images | Franz Beckenbauer fue uno de los mejores futbolistas en la historia del equipo, con el que ganó la Bundesliga de 1982

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Lutz Bongarts/Bongarts/Getty Images | Kevin Keegan brilló con el Hamburgo y se volvió ídolo en el equipo luego de ganar la Bundesliga de 1979

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Bongarts/Bongarts/Getty Images | Manfred Kaltz es el jugador con más partidos en la historia del equipo, con 657, en los que marcó 89 goles

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Kati Jurischka/Bongarts/Getty Images | Uwe Seeler ganó un título de liga y fue el máximo goleador de la Bundesliga en la temporada 1963-1964 con 30 anotaciones.

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Su máximo logro: la Copa de Europa de 1983 ante la Juventus en el estadio Olímpico de Atenas, Grecia

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Lars Baron/Bongarts/Getty Images | En el Volksparkstadion luce el mítico reloj que marca el tiempo del equipo en Primera División. Hoy se detuvo

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Alex Grimm/Bongarts/Getty Images | Lo que se veía venir finalmente se consumó. Tras varios años salvándose de milagro, el cuadro norteño perdió la categoría por primera vez en su historia

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Felix Magath fue el artífice del máximo título del club: la Copa de Europa de 1983. Hamburgo le ganó 1-0 a Juventus con un gol suto

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Bongarts/Bongarts/Getty Images | Franz Beckenbauer fue uno de los mejores futbolistas en la historia del equipo, con el que ganó la Bundesliga de 1982

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Lutz Bongarts/Bongarts/Getty Images | Kevin Keegan brilló con el Hamburgo y se volvió ídolo en el equipo luego de ganar la Bundesliga de 1979

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Bongarts/Bongarts/Getty Images | Manfred Kaltz es el jugador con más partidos en la historia del equipo, con 657, en los que marcó 89 goles

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Kati Jurischka/Bongarts/Getty Images | Uwe Seeler ganó un título de liga y fue el máximo goleador de la Bundesliga en la temporada 1963-1964 con 30 anotaciones.

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Su máximo logro: la Copa de Europa de 1983 ante la Juventus en el estadio Olímpico de Atenas, Grecia

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Lars Baron/Bongarts/Getty Images | En el Volksparkstadion luce el mítico reloj que marca el tiempo del equipo en Primera División. Hoy se detuvo

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Alex Grimm/Bongarts/Getty Images | Lo que se veía venir finalmente se consumó. Tras varios años salvándose de milagro, el cuadro norteño perdió la categoría por primera vez en su historia

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Felix Magath fue el artífice del máximo título del club: la Copa de Europa de 1983. Hamburgo le ganó 1-0 a Juventus con un gol suto

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