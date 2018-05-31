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Trayectoria | Iker Casillas
#Galeria Revive los mejores momentos en la carrera de Iker Casillas
Phil Cole/Getty Images | El debut de Iker se presentó en 1999 cuando el guardameta tenía tan solo 16 años de edad
Su primer partido de Selección fue frente a Suecia en el año 2000
Denis Doyle/Getty Images | El guardameta merengue disputó históricos enfrentamientos frente al eterno rival, el Barcelona
Shaun Botterill/Getty Images | El capitán de la Selección Española levantó la Eurocopa en 2008
Jasper Juinen/Getty Images | Iker Casillas levantó la primera Copa del Mundo de España en toda la historia
Michael Regan/Getty Images | La Décima Copa de Europa del Real Madrid
Shaun Botterill/Getty Images | España logró el bicampeonato de la Euro tras vencer a Italia en 2012
Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images | Iker celebró diversos logros con el club de sus amores, el Real Madrid
Denis Doyle/Getty Images | En un emotivo momento, Casillas se despidió del Madrid en 2015.
El español se coronó con el Porto en la Primeira Liga
Phil Cole/Getty Images | El debut de Iker se presentó en 1999 cuando el guardameta tenía tan solo 16 años de edad
Su primer partido de Selección fue frente a Suecia en el año 2000
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Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images | Iker celebró diversos logros con el club de sus amores, el Real Madrid
Denis Doyle/Getty Images | En un emotivo momento, Casillas se despidió del Madrid en 2015.
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