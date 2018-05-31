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Trayectoria | Iker Casillas

#Galeria Revive los mejores momentos en la carrera de Iker Casillas

Por: Azteca Deportes

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Phil Cole/Getty Images | El debut de Iker se presentó en 1999 cuando el guardameta tenía tan solo 16 años de edad

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Su primer partido de Selección fue frente a Suecia en el año 2000

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Denis Doyle/Getty Images | El guardameta merengue disputó históricos enfrentamientos frente al eterno rival, el Barcelona

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Shaun Botterill/Getty Images | El capitán de la Selección Española levantó la Eurocopa en 2008

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Jasper Juinen/Getty Images | Iker Casillas levantó la primera Copa del Mundo de España en toda la historia

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Michael Regan/Getty Images | La Décima Copa de Europa del Real Madrid

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Shaun Botterill/Getty Images | España logró el bicampeonato de la Euro tras vencer a Italia en 2012

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Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images | Iker celebró diversos logros con el club de sus amores, el Real Madrid

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Denis Doyle/Getty Images | En un emotivo momento, Casillas se despidió del Madrid en 2015.

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El español se coronó con el Porto en la Primeira Liga

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Phil Cole/Getty Images | El debut de Iker se presentó en 1999 cuando el guardameta tenía tan solo 16 años de edad

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Su primer partido de Selección fue frente a Suecia en el año 2000

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Denis Doyle/Getty Images | El guardameta merengue disputó históricos enfrentamientos frente al eterno rival, el Barcelona

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Shaun Botterill/Getty Images | El capitán de la Selección Española levantó la Eurocopa en 2008

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Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images | Iker celebró diversos logros con el club de sus amores, el Real Madrid

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Denis Doyle/Getty Images | En un emotivo momento, Casillas se despidió del Madrid en 2015.

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El español se coronó con el Porto en la Primeira Liga

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