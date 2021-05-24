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Grandes AUSENTES de España para la Eurocopa 2020 | FOTOS
España confimó su lista de 24 convocados para la Eurocopa 2020 y aquí te mostramos 10 grandes ausentes para el torneo, incluyendo a Sergio Ramos, Iago Aspas y más.
España tiene lista su convocatoria para la Eurocopa 2020 con 24 jugadores. Conoce a 10 importantes jugadores que no fueron incluidos en la lista. Por lesión o decisión técnica, jugadores como Sergio Ramos, Ansu Fati o Iago Aspas, no irán al torneo. ¿Qué opinas?
10 grandes ausentes de España en la Eurocopa
1. Sergio Ramos: Capitán del Real Madrid y la Selección, Luis Enrique lo dejó fuera debido a sus lesiones.
2. Ansu Fati: La gran promesa de España y el Barcelona, va para un año de lesión.
3. Sergio Reguilón: José Gaya y Jordi Alba le ganaron la batalla por banda izquierda.
4. Dani Carvajal: Las lesiones lo tuvieron fuera casi toda la temporada.
5. Mikel Merino: Mediocampista de la Real Sociedad que había sido constante en convocatorias.
6. Mario Hermoso: Otra de las sorpresas en la defensa central, además de Ramos y Nacho Fernández.
7. Marco Asensio: Luis Enrique no convocó a ningún jugador del Real Madrid.
8. Jesús Navas: Sorprendió que solo César Azpilicueta es el único lateral derecho.
9. Iago Aspas: El experimentado delantero parece que ya no será tomado en cuenta.
10. Kepa: A pesar de su mala temporada, se pensó que podría ser el tercer portero.
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