Grandes AUSENTES de España para la Eurocopa 2020 | FOTOS

España tiene lista su convocatoria para la Eurocopa 2020 con 24 jugadores. Conoce a 10 importantes jugadores que no fueron incluidos en la lista. Por lesión o decisión técnica, jugadores como Sergio Ramos, Ansu Fati o Iago Aspas, no irán al torneo. ¿Qué opinas?

10 grandes ausentes de España en la Eurocopa

1. Sergio Ramos: Capitán del Real Madrid y la Selección, Luis Enrique lo dejó fuera debido a sus lesiones.

2. Ansu Fati: La gran promesa de España y el Barcelona, va para un año de lesión.

3. Sergio Reguilón: José Gaya y Jordi Alba le ganaron la batalla por banda izquierda.

4. Dani Carvajal: Las lesiones lo tuvieron fuera casi toda la temporada.

5. Mikel Merino: Mediocampista de la Real Sociedad que había sido constante en convocatorias.

6. Mario Hermoso: Otra de las sorpresas en la defensa central, además de Ramos y Nacho Fernández.

7. Marco Asensio: Luis Enrique no convocó a ningún jugador del Real Madrid.

8. Jesús Navas: Sorprendió que solo César Azpilicueta es el único lateral derecho.

9. Iago Aspas: El experimentado delantero parece que ya no será tomado en cuenta.

10. Kepa: A pesar de su mala temporada, se pensó que podría ser el tercer portero.

Ellos sí van: 10 CRACKS de España para la Eurocopa 2020 | FOTOS