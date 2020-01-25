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GALERÍA |Dolorosa derrota de Barcelona en Mestalla

Valencia derrota 2-0 a Barcelona en La Liga

Por: Azteca Deportes

Valencia vs Barcelona

Reuters | Valencia vs Barcelona

Valencia vs Barcelona

Reuters | Valencia vs Barcelona

Valencia vs Barcelona

Reuters | Valencia vs Barcelona

Valencia vs Barcelona

Reuters | Valencia vs Barcelona

Valencia vs Barcelona

Reuters | Valencia vs Barcelona

Valencia vs Barcelona

Reuters | Valencia vs Barcelona

Valencia vs Barcelona

Reuters | Valencia vs Barcelona

/
Valencia vs Barcelona

Reuters | Valencia vs Barcelona

Valencia vs Barcelona

Reuters | Valencia vs Barcelona

Valencia vs Barcelona

Reuters | Valencia vs Barcelona

Valencia vs Barcelona

Reuters | Valencia vs Barcelona

Valencia vs Barcelona

Reuters | Valencia vs Barcelona

Valencia vs Barcelona

Reuters | Valencia vs Barcelona

Valencia vs Barcelona

Reuters | Valencia vs Barcelona

Valencia vs Barcelona
Valencia vs Barcelona
Valencia vs Barcelona
Valencia vs Barcelona
Valencia vs Barcelona
Valencia vs Barcelona
Valencia vs Barcelona