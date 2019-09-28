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Barcelona obtiene su primer triunfo como visitante

Sin Messi Barcelona consigue los tres puntos ante Getafe

Por: Azteca Deportes

Getafe vs Barcelona

Getty Images | Getafe vs Barcelona

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