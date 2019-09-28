Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Barcelona obtiene su primer triunfo como visitante
Sin Messi Barcelona consigue los tres puntos ante Getafe
Getty Images | Getafe vs Barcelona
Getty Images | Getafe vs Barcelona
Getty Images | Getafe vs Barcelona
Getty Images | Getafe vs Barcelona
Getty Images | Getafe vs Barcelona
| Getafe vs Barcelona
Getty Images | Getafe vs Barcelona
Getty Images | Getafe vs Barcelona
Getty Images | Getafe vs Barcelona
Getty Images | Getafe vs Barcelona
Getty Images | Getafe vs Barcelona
| Getafe vs Barcelona