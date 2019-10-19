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Empate del Atlético de Madrid en imágenes
Atlético de Madrid y Valencia empatan en el Wanda Metropolitano
Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia
Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia
Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia
Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia
Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia
Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia
Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia
Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia
Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia
Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia
Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia
Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia