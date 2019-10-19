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Empate del Atlético de Madrid en imágenes

Atlético de Madrid y Valencia empatan en el Wanda Metropolitano

Por: Azteca Deportes

Atlético de Madrid vs Valencia

Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia

Atlético de Madrid vs Valencia

Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia

Atlético de Madrid vs Valencia

Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia

Atlético de Madrid vs Valencia

Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia

Atlético de Madrid vs Valencia

Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia

Atlético de Madrid vs Valencia

Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia

/
Atlético de Madrid vs Valencia

Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia

Atlético de Madrid vs Valencia

Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia

Atlético de Madrid vs Valencia

Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia

Atlético de Madrid vs Valencia

Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia

Atlético de Madrid vs Valencia

Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia

Atlético de Madrid vs Valencia

Getty Images | Atlético de Madrid vs Valencia

Atlético de Madrid vs Valencia
Atlético de Madrid vs Valencia
Atlético de Madrid vs Valencia
Atlético de Madrid vs Valencia
Atlético de Madrid vs Valencia
Atlético de Madrid vs Valencia