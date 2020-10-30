¡Mexicanos entre los nominados a los 25 mejores futbolistas en la historia de la MLS!

Ciudad de México.- La Mayor League Soccer sigue festejando su temporada número 25 y la celebración ha sido en grade. Este viernes se dio a conocer los jugadores nominados para entrar a un selecto grupo: "The 25 Greatest" una plataforma que busca reconocer e inmortalizar a los 25 mejores futbolistas en la historia de la liga.

Han sido nominados 134 futbolistas, entre los que destacan cuatro jugadores aztecas: Jorge Campos, Cuauhtémoc Blanco, Carlos Vela y la gran sorpresa Giovani Dos Santos. Además figuras como David Beckham, Carlos "El Pibe" Valderrama, Lando Donovan, Kaká, Giovinco, Robbie Keane, David Villa, Wayne Rooney se encuentran dentro de los nominados.

De acuerdo a la MLS, el panel de votación está compuesto por cuatro grupos: MLS Greats & Emeritus (Ex jugadores, entrenadores y personal), Directivos Actuales de los Clubes de la MLS, Periodistas y Miembros de Medios y socios de transmisión (locales y nacionales). La MLS invitó a lospanelistas votantes, basandose en años de experiencia dentro de la Liga, equilibrio geográfico y experiencia en juegos.

La lista de las 25 máximas figuras de la MLS en sus 25 años de historia se dará a conocer el 9 de diciembre, tres días antes de la gran final de la MLS Cup 2020.

Los fans determinarán el mejor gol en las 25 temporadas de la MLS por medio de las redes sociales y el vencedor se dará a conocer el 18 de diciembre.

Por: Damián Martínez

