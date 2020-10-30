Oficial: Guillermo Barros Schelotto deja de ser el Técnico del Galaxy

Ciudad de México.- Tal como se lo adelantamos este lunes en Azteca Deportes, la derrota del L.A. Galaxy ante su acérrimo rival Los Angeles FC en el llamado 'Clásico del Tráfico' pegó fuerte en la cúpula del equipo de la "Galaxia, ahora tras la goleada 5-2 que sufrió el equipo ante Portland Timbers, el Galaxy anunció de manera oficial la salida de Guillermo Barros Schelotto de la institución.

Basándonos en los resultados, hemos decidido ir en una dirección diferente. El LA Galaxy es un club que se basa en ganar en la cancha y ser representativo de la mentalidad de campeones que se espera de los equipos de la ciudad de Los Ángeles. Como club, tenemos una responsabilidad colectiva y todos debemos compartir la culpa de la situación actual del club. Asumo la responsabilidad de los malos resultados y creo que podemos encontrar el camino correcto para este equipo y nuestro club

anunció el Galaxy mediante un comunicado.

La presente temporada para el Galaxy ha sido verdaderamente desastrosa, son el último lugar de la Conferencia Oeste con 18 puntos. Suman 11 derrotas, 5 victorias y 3 empates.

Ahora el auxiliar, Dominic Kinnear, tomará las riendas del equipo de manera interina durante los partidos restantes en el Torneo.

El Galaxy de 'Chicharito' Hernández y Jonathan dos Santos recibirá a Real Salt Lake el próximo domingo, en el Dignity Health Sports Park.

Por: Damián Martínez

