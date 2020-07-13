‘Chicharito’ falla, anota y pierde con el Galaxy

En duelo de la MLS, el delantero Javier Hernández, del Galaxy, vivió una montaña rusa al fallar penal, anotar gol y perder con su escuadra por marcador de 2-1 ante el Portland la noche del lunes.

En choque celebrado en Miami, el equipo angelino se midió ante el Portland Timbers, que contó con suerte, al ver como el azteca falló una pena máxima al minuto 13 del encuentro, lo que hubiera echado para delante a la escuadra blanca.

Al 51', muy al estilo de Chicharito, remató con la nuca y mandó el esférico al poste, dejando a los aficionados en sus casas con suspiros por la llegada. Pero bien dicen que el que poerdona muere, y los verdes marcaron goles al 59' y 66', para poner el marcador complicado.

Pese a ir cuesta arriba, Galaxy no se dejó caer, y en una buena jugada, Hernández cerró la pinza y anotó al 88', para acortar distancias, aunque fue tarde para alcanzar el empate.