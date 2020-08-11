El apunte de Renata Ibarrarán: Katy Nesbitt primera mujer en arbitrar una final de MLS

El 11 de agosto es un día histórico en el deporte femenil, Katy Nesbitt se convierte en la primera mujer en arbitrar una final en la MLS.

Se disputó entre Orlando City y Portland en el regreso de la liga en Estados Unidos que lleva el nombre de MLS is back, y el equipo de los "Timbers" salió campeón de dicho torneo.

Recordemos que este torneo de verano se realizó tras el parón que vivió el deporte por el Covid 19.

La mejor forma de reanudarlo fue llevando a todos los equipos a Disney para disputarse dentro de sus instalaciones, asegurando la integridad de los participantes.

Pero lo más importante es la elección de la juez de línea Kathryn Nesbitt, ella ya ha sido partícipe de distintos juegos por lo que sus buenas actuaciones la llevaron hasta la gran final, marcado un hecho histórico dentro del balompié profesional estadounidense.

Algo que definitivamente abrirá más puertas a mujeres en un mundo que para mucho aún es “sólo de hombres”.

Renata Ibarrarán

@renibor